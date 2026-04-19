Perrate + Zá! o el poder de la alquimia de la música de raíz que celebra Spain on Stage

Isabel Laguna

Cádiz, 19 abr (EFE).- El cantaor Tomás de Perrate y el dúo catalán Za! son la prueba del poder de alquimia de la música de raíz española y de su capacidad para convertirse en un nuevo lenguaje y vestirse de futuro.

Como tal, inaugurarán el próximo lunes 'Spain on Stage', un evento que celebra la efervescencia actual del folclore español en manos de nuevos artistas y nuevas audiencias.

"Yo lo que me pregunto es cómo puede ser que durante tantas décadas el folclore español no nos resultara interesante. Consumíamos música anglosajona como si fuera la única. Es de celebrar que hayamos cambiado, es un buen signo de los tiempos que corren, un resurgir de otras formas de pensar, de buscar la diversidad dentro de la uniformidad aplastante que impone el 'mainstream'", dice, en una entrevista con EFE, Edi Pou, que con Pau Rodríguez conforma un dúo de experimentación musical Za!.

Su inquietud musical, que navega por el tecno, el post rock o el jazz, se topó con la de otro explorador de sonidos, el cantaor de Utrera Perrate en un concierto celebrado en Sevilla en 2022, que sonó "drásticamente diferente a cualquier otra experimentación con el flamenco" y que dejó en el público la sensación de que "había sido el mejor concierto" en el que habían estado desde hacía tiempo, según relataba en una crónica el crítico musical José Miguel Carrasco.

La alquimia cuajó en el disco 'Jolifanto', una aventura musical que recibirán en El Puerto de Santa María (Cádiz) a programadores de festivales y espacios escénicos, promotores y supervisores musicales de toda Europa que se han citado tres días en 'Spain on Stage', un encuentro impulsado por el Ministerio de Cultura para exhibir la nueva ola que vive la música de raíz española.

"Con tanta inteligencia artificial (IA) yo creo que nos apetece mucho hacer las cosas con cierta sinceridad. Estamos buscando cosas porque queremos ser un pelín más reales", dice, en conversación con EFE Perrate sobre este movimiento.

Nieto de Manuel Torre, hijo de Perrate de Utrera, sobrino de Maria La Perrata, primo hermano de El Lebrijano y tío de Dorantes, Tomás de Perrate es, como él mismo reconoce, "una de las personas con mayor pedigrí flamenco", un gran conocedor de los cantes antiguos, pero también un artista al que le gusta el riesgo.

"Hay antecedentes revolucionarios dentro de la familia. Yo el cante me lo planteo como la vida misma, tengo que estar dentro de mi tiempo. He crecido escuchando muchas músicas, influenciado por muchas músicas, es inevitable que estén dentro de mi" cuenta.

Fue percusionista y durante 25 años peluquero, antes de llegar al cante casi por accidente, cuando su hermano le pidió que cantara en la grabación de un disco porque quien debía hacerlo no acudió.

"El resultado fue bastante escandaloso, pero gustó. Desde entonces tuve que saltarme los pasos previos por los que pasa un cantaor, los tablaos, las fiestas ... yo fui directamente al escenario con público. Tuve que aprender a pasos agigantados. Todavía estoy aprendiendo".

No ve ningún problema en llevar al cante de aventura en aventura: "el flamenco ya está hecho, no necesita de mí ni de nadie que invente cosas nuevas. No va a cambiar nunca. Lo que yo hago es el desarrollo de mi propia persona".

"Me he convertido en un investigador, y lo agradezco mucho porque me tiene en el estudio navegando en mares que a mi me gustan", dice mientras cuenta que, entre otros proyectos, anda indagando en la influencia mexicana en el flamenco.

Y entre una cosa y otra, asegura que su aventura con Za! "no puede quedar ahí". "Son gente genialísima", asegura.

"Teníamos mucho respeto al flamenco. Hemos mezclado muchos estilos, pero con el flamenco no nos habíamos atrevido. Era un universo al que había que entrar con cautela y bien acompañado" dice Pou, tras poner el acento en la química que han tenido con Perrate y su común "predisposición al juego".

"Perrate es cada vez es más curioso, como un niño. Hay gente que se vuelve más conservadora con el tiempo, él cada vez más abierto", dice, mientras asegura que a este dúo de autodidactas musicales, uno psicólogo y el otro periodista, también le encantaría continuar su colaboración con el cantaor.

De momento, su exitosa simbiosis abre este lunes 'Spain on Stage', que a largo de tres días, en distintos escenarios de Cádiz y El Puerto, exhibirá otras nuevas alquimias de la música de raíz española.

Estarán otras propuestas relacionadas con el flamenco como las de Rocío Márquez & Pedro Rojas Ogáyar, Frente Abierto con Sebastián Cruz o Ángeles Toledano, y de otros rincones, como la jota-country y el bluegrass alcarreño de Los Hermanos Cubero, la guitarrista y cantautora vasca Amaia Miranda y la gallega Antía Muíño, la mallorquina Júlia Colom o la banda Antropoloops, que remezcla voces, cantos y músicas de tradiciones populares de todo el mundo. EFE

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