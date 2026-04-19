Espana agencias

TS escucha esta semana en el juicio de mascarillas al extesorero del PSOE, excargos del Gobierno y exCEO de Air Europa

Guardar
Imagen XBPN7NE5N5DJHK7PXUHP56XFW4

El Tribunal Supremo (TS) continuará desde este martes con los interrogatorios a los testigos en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Durante tres días, el tribunal escuchará al extesorero del PSOE Mariano Moreno, a los ex jefes de Gabinete de exministros Carlos Moreno o Ricardo Mar o al que fuera CEO de Air Europa Javier Hidalgo.

En estas tres sesiones, de martes a jueves, está previsto que más de 30 personas se sienten delante del tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, para que contesten a las preguntas que formulen las partes sobre la presunta implicación de los acusados --el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama-- en la supuesta trama.

El martes testificará Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue jefe de Gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria y que en su declaración como testigo ante el magistrado instructor Leopoldo Puente admitió que se reunió con Koldo para tratar un asunto relativo a la empresa de uno de los socios de Aldama, pero que no recuerda si elevó el asunto a la entonces titular de la cartera.

También declararán Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad, y el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, quien habría dado 500.000 euros a Koldo y a Aldama según la declaración de Leonor González, la hija de la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede federal del PSOE en la calle de Ferraz en Madrid.

EL MIÉRCOLES, TESTIGOS RELACIONADOS CON LOS PAGOS AL PSOE

El miércoles por la mañana prestarán declaración Carlos Moreno y Ricardo Mar, exjefes de Gabinete de la exministra de Hacienda María Jesús Montero y de Ábalos en Transportes, respectivamente.

Asimismo, ese día testificarán Pedro Saura, el exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente de Correos y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Y también prestarán declaración Carlos Moreno y Celia Rodríguez, ambos trabajadores en Ferraz. Moreno, extesorero del PSOE, negó en su declaración como testigo en la fase de instrucción haber recibido dinero en efectivo de la presunta trama.

En lo que respecta a Rodríguez, la expareja de Koldo declaró el pasado lunes que "recogía los sobres" con el dinero de los gastos de Ábalos porque Rodríguez le "llamaba" y decía que ya los tenía "preparados".

El jueves declararán trabajadoras de la auditoría que se realizó en el Ministerio de Transportes en época de Óscar Puente, entre otros peritos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso avanza en la reforma de Reglamento que contempla sanciones a diputados, tras la expulsión de uno de Vox

El Congreso avanza en la reforma de Reglamento que contempla sanciones a diputados, tras la expulsión de uno de Vox

Muere un hombre en una pelea en la calle en el barrio de Horta de Barcelona

Infobae

El Congreso debate el martes la ley con la que el PP promete hacer un millón de viviendas

Infobae

Saiz aclara al PP que se regularizarán migrantes en situación irregular, no delincuentes

Infobae

Jozhua Vertrouwd, único central disponible frente al Espanyol

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

ECONOMÍA

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad