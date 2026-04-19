Saiz aclara al PP que se regularizarán migrantes en situación irregular, no delincuentes

Madrid, 19 abr (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha espetado al PP que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes es "para personas en situación irregular, no para delincuentes", y ha insistido en que no permitirá el "boicot" que quieren hacerle los populares.

En una entrevista con elDiario.es, la portavoz del Gobierno se ha mostrado crítica con el "giro" que ha dado el PP a su política migratoria cuando hace dos años secundaron la iniciativa legislativa popular (ILP) originaria de este proceso, y todo "por ser preso de Vox en sus políticas nacionales e internacionales".

Saiz responde así a las afirmaciones del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sobre el proceso de regularización, en las que aseguró que es un texto "inhumano" o que beneficiará a hombres que han podido abusar de mujeres.

"Debería conocer un poquito mejor la normativa que rige en nuestro país y dejar de alimentar un marco que no voy a alimentar ni por un segundo. Este proceso de regularización es para personas en situación irregular, no para delincuentes. Carecer de antecedentes penales es un requisito imprescindible", ha zanjado antes de exigir a Feijóo que sea "un poco más responsable en sus declaraciones".

De esta forma, ha advertido que "el boicot" que pretende hacer el PP al texto, que varias comunidades ya estudian cómo recurrir, no es al Gobierno, sino a "miles de ciudadanos que tienen sus esperanzas" en él.

La ministra de Migraciones defiende que se trata de un texto "sólido, riguroso" y que ha pasado todos los trámites preceptivos con el aval del Consejo de Estado, por lo que el Gobierno no teme que sea cuestionado por los tribunales.

Respecto a las críticas porque se haya dejado fuera a los solicitantes de apatridia, que en España la mayoría son saharauis, Saiz ha reiterado que el procedimiento es para personas en situación irregular y también para solicitantes de protección internacional, que situaciones son diferentes.

"Es importante diferenciar ambas situaciones, como por ejemplo también en lo que se refiere a los ucranianos, que tienen una protección temporal internacional y que tampoco entran en este procedimiento porque no están en situación irregular", ha ejemplificado.

A quienes sí beneficiará es a personas ingresadas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): como el resto, "podrán pedir y acogerse a este proceso de regularización quienes cumplan los requisitos", ha concluido. EFE

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