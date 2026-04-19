Pedro Martínez: "Ha sido un cara o cruz"

Girona, 19 abr (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, admitió después de la victoria de este domingo en Fontajau (81-84) que "al final ha sido un cara o cruz" y que el Girona tuvo "opciones claras de ganar el partido".

El entrenador catalán argumentó que el Valencia "ha vivido" de un porcentaje "correcto" en los triples y que "sobre todo lo que ha marcado la diferencia ha sido el rebote ofensivo".

"Hemos estado muy bien y eso nos ha permitido tener segundas opciones y controlar y ganar el partido", destacó.

Después de una primera mitad "bastante igualada", añadió, el Valencia firmó un tercer cuarto "muy bueno", pero no pudo escaparse por encima de los diez puntos porque falló "acciones claras" y porque el Girona luchó "muchísimo".

En ese sentido, Martínez reconoció que su equipo estuvo "bastantes minutos" fuera de su ritmo y sus posiciones naturales por la lucha y la "mentalidad competitiva" de los locales. EFE

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