Temas del día de EFE España del lunes 20 de abril de 2025

POLÍTICA PARTIDOS

Madrid - Los principales partidos políticos reúnen a sus ejecutivas en el inicio de una semana marcada por la regularización de inmigrantes y los pactos de PP y Vox, que ya han cerrado un acuerdo en Extremadura, y negocian también en Aragón y Castilla y León a las puertas de la campaña andaluza.

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JUICIO KITCHEN

Madrid - El juicio del caso Kitchen entra en uno de los momentos clave con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias como perjudicados por esta trama de espionaje parapolicial supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior para sustraerle documentación que pudiera perjudicar al partido y a Mariano Rajoy.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Los inmigrantes que quieran acogerse al proceso de regularización extraordinaria abierto por el Gobierno ya pueden acudir desde este lunes con cita previa a los centros habilitados para tramitar sus solicitudes.

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Las Palmas de Gran Canaria - Representantes de ACNUR, el Consejo Europeo de Refugiados, la Policía Nacional y organizaciones sociales como CEAR y Oxfam debaten sobre la entrada en vigor el 12 de junio del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que refuerza el principio de contención en frontera.

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LEY SANIDAD

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el que también intervendrán los ministros de Sanidad, Mónica García; Hacienda, Arcadi España; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, e Infancia y Juventud, Sira Rego.

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APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - Los consejeros delegados de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y de Endesa, José Bogas, junto al presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, inauguran la comisión de investigación del Congreso sobre el apagón peninsular apenas días después de que el Senado presentara sus propias conclusiones. (Texto) (Foto)

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PRIMERO MAYO

Madrid - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, presentan las movilizaciones del Primero de Mayo, cuyo acto central se traslada este año a Málaga coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Andalucía.

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PAPA ESPAÑA

Madrid - Los obispos españoles celebran a partir de este lunes la 129º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la última que tendrá lugar antes de que el papa León XIV visite España del 6 al 12 de junio en el que será la primera estancia de un pontífice en territorio español en quince años tras el viaje realizado por Benedicto XVI en 2011.

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PREMIO CERVANTES

Madrid - El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, ofrece una rueda de prensa previa a la entrega del galardón, el máximo reconocimiento de las letras hispanas, que tendrá lugar en una ceremonia en Alcalá de Henares el próximo jueves, 23 de abril.

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CARMEN LAFORET

Barcelona - Isabel Fernández, la directora de la película 'Por qué no escribo nada' sobre la escritora Carmen Laforet, que se ha presentado en el BCN FILM FEST, explica en una entrevista con EFE la verdad sobre la desconocida vida de la autora, que con solo 23 años publicó su exitoso 'Nada'. Lara Malvesí

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LIBROS GASTRONOMÍA

Madrid - El laureado chef Andoni Luis Aduriz, uno de los cocineros españoles más creativos e influyentes en la cocina internacional, está lleno de dudas y preguntas, reflexiones y propuestas que desgrana en ‘No sé y otras certezas’, un nuevo libro en el que analiza lo que comemos y cómo lo comemos y sobre el charla con EFE en una entrevista. Cristina Lladó.

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FERIA ABRIL

Sevilla - La Feria de Abril de Sevilla comienza esta medianoche con el encendido de las 28.000 bobillas de la portada y la "cena del pescaíto" en las más de mil casetas de un recinto ferial en el que se esperan cerca de tres millones de visitas durante seis días.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - "¿Flores?" "¿En primavera?", "Revolucionario", espetaba a una redactora con ironía Miranda Priesley, editora de 'Runaway', al proponer este estampado para ilustrar un reportaje en la primera parte de 'El diablo viste de Prada'. Pero sí lo es cuando hablamos del armario masculino donde los motivos botánicos se anclan. Inmaculada Tapia.

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TIEMPO CALOR

Madrid - El calor de estos días, propio del verano, se recrudecerá esta semana por un episodio de temperaturas inusualmente altas con posibilidad de alcanzarse niveles récord para un mes de abril: se prevén más de 30 grados en varias ciudades, incluida Bilbao junto al Cantábrico, y hasta 35 grados en Zaragoza o Sevilla.

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AGENDA INFORMATIVA

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POLÍTICA

08:30.- Madrid.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'Las mañanas', de RNE.

09:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- Desayuno informativo con la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, organizado por Fórum Europa y presentado por el expresidente del Gobierno Felipe González. Hotel Four Seasons. Calle Sevilla 3 (Texto)

09:00h.- Sevilla.- POLÍTICA DEBATES.- El coordinador General de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, interviene en el Foro de la Nueva Economía. Hotel Alfonso XIII.

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Ejecutiva federal del PSOE. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos (Calle de Francisco Villaespesa, 18. Madrid) . (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, recibe a la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado Senado (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Intervienen Ernest Urtasun y Eduardo Rubiño en representación de las cuatro organizaciones. Espacio Rastro (Madrid). (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa del portavoz de Vox, José Antonio Fúster. Calle Bambú, 12 (Texto).

12:45h.- Madrid.- ESPAÑA PORTUGAL.- El nuevo presidente de Portugal, António José Seguro, y su mujer, Margarida Maldonado, son recibidos en el Palacio Real por los reyes, donde ambos jefes de Estado mantendrán un encuentro tras lo que se celebrará un almuerzo con motivo de su viaje oficial de presentación tras ser investido el pasado mes de marzo. Palacio Real. (Texto)(Foto)(Vídeo)

13:00.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Lugar: Sede nacional del PP (c/ Génova, 13). (Texto)(Foto)(Vídeo)

16:40.- ESPAÑA PORTUGAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el presidente de la República Portuguesa, António José Martins Seguro, en el Complejo de la Moncloa. (Texto)(Foto)(Vídeo).

18:00.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección al Consumidor, Michael McGrath, en la sede del Ministerio (Palacio de Viana).

19:00h.- Barcelona.- PRESENTACIÓN LIBRO.- El exministro del PP Federico Trillo presenta su libro "Memorias de anteayer", en el Círculo Ecuestre de Barcelona. Círculo Ecuestre (C/ Balmes, 169, bis) y streaming en https://www.youtube.com/watch?v=5LoCzNBLcao. (Texto)

19:30h.- Madrid.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección en las autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, interviene en un encuentro informativo organizado por La Razón. C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 17. (Texto)

ECONOMIA

09:15h.- Sevilla.- BIENESTAR ANIMAL.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el comisario de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi. Posteriormente, se incorporan el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. Delegación del Gobierno en Andalucía. Plaza de España s/n.

10.30.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILERES.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una breve atención a medios de comunicación en el marco de las actuaciones del Ministerio de Consumo en materia de vivienda. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y A2030. Paseo del Prado, 18, Madrid.

11:00.- Madrid.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con agentes del sector gasista y del sector petrolero (CORES, AICE, EXOLUM, Enagás y Sedigas), en la sede del Ministerio. Tras la reunión, atiende a los medios de comunicación.

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN INVESTIGACIÓN.- Comparecencia de la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Senado.

12:30h.- Barcelona.- CRISIS VIVIENDA.- El comisario responsable de Energía y Vivienda de la Comisión Europea, Dan Jørgensen, se reúne con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para abordar soluciones en la crisis de la vivienda a Europa. Ayuntamiento de Barcelona. Saló Ciutat. (Texto)

13:30h.- Barcelona.- AENA CATALUÑA.- El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, participa en un encuentro organizado por el Círculo Ecuestre Balmes, 169 bis (Texto)

13:30h.- Bilbao.- EMPRESAS CEOE.- Conferencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Sociedad Bilbaína. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- Comienzan las declaraciones de los testigos de las defensas en el juicio contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana declara como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas en la provincia de Valencia. Juzgados (Texto)

09:45h.- Arganda del Rey.- SUCESOS DROGA.- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informa en rueda de prensa sobre una operación de la Guardia Civil en la que se ha incautado una importante cantidad de droga. Acuartelamiento Arganda del Rey, calle Alborán 5 (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madriid).- JUICIO KITCHEN.- Arranca la tercera semana del juicio del caso Kitchen con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias como perjudicados por esta trama de espionaje parapolicial supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior para sustraerle documentación que pudiera perjudicar al partido. Audiencia Nacional. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico (Texto)

10:00h.- A Coruña.- JUICIO LOTERÍA.- Juicio contra un lotero y su hermano, delegado provincia de Loterías en A Coruña, por una Primitiva de 4,7 millones de euros que el primero dijo haber encontrado en su administración en 2012. Audiencia Provincial. Sección segunda. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Púnica seguido contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas locales entre 2004 y 2013 de Waiter Music, con la comparecencia de peritos y la audición de la declaración prestada en la fase de instrucción por el dueño de esta empresa, el fallecido José Luis Huerta. C/García Gutiérrez s/n (Texto)

10:00h.- Barcelona.- VIOLENCIA SEXUAL.- La Audiencia de Barcelona juzga a un hombre acusado de violar, junto a otro que no ha sido identificado, a una menor tutelada que se había fugado de un centro de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la Generalitat, en julio de 2009. Audiencia de Barcelona. Sección séptima. (Texto)

09:45h.- Arganda del Rey.- SUCESOS DROGA.- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, informa en rueda de prensa sobre una operación de la Guardia Civil en la que se ha incautado una importante cantidad de droga. Acuartelamiento Arganda del Rey, calle Alborán 5 (Texto)

13:00h.- Madrid.- FISCALÍA NOMBRAMIENTOS.- La presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, preside el acto de jura o promesa ante la Sala de Gobierno del alto tribunal de María Farnés Martínez como fiscal de Sala jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de Javier Rufino como fiscal de Sala coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Tribunal Supremo.

13.15: Madrid.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, es entrevistada en el programa ‘Mañaneros 360’, de TVE.

17:30h.- Madrid.- CONGRESO DEFENSA.- La Comisión de Defensa del Congreso debate varias proposiciones no de ley, entre ellas, de apoyo a la misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL), la declaración como profesión de riesgo de la carrera militar o la investigación de abusos, vejaciones y muertes durante la mili Congreso (Texto)

17:30h.- Madrid.- SANIDAD MILITAR.- La Comisión de Defensa del Congreso debate y vota una proposición no de ley del PSOE sobre la sanidad militar. Congreso de los Diputados.

SOCIEDAD

09.00.- Madrid.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, es entrevistada en el programa 'La hora de La 1', de TVE.

09:00h.- Vitoria.- IGUALDAD JORNADA.- El lehendakari, Imanol Pradales, inaugura la jornada 'Hombres políticos por la igualdad. Experiencias y propuestas en un contexto global de involución antiigualitaria', organizada por el Instituto de la Mujeres de España y por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde. Palacio Villa Suso (Texto) (Foto)

09:15.- Castellón.- UNIVERSIDADES COOPERACIÓN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en la Cumbre de Rectoras y Rectores México-España, en la Escuela de Doctorado y Consejo Social de la Universitat Jaume I, en Castellón de la Plana.

09:30h.- Castellón.- UNIVERSIDADES COOPERACIÓN.- La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, junto con la Universitat Jaume I, celebran la II Cumbre de Rectoras y Rectores México–España 2026. Salón de actos en la Escuela de Doctorado y Consejo Social de la Universitat Jaume I (Texto) (Foto)

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abre una jornada en la que representantes de ACNUR, el Consejo Europeo de Refugiados, la Policía Nacional y organizaciones sociales como CEAR y Oxfam debaten sobre las repercusiones para las islas de la entrada en vigor el 12 de junio del Pacto Europeo de Migración y Asilo (foto de grupo a las 8.30 horas y declaraciones a las 8.45). Casa África (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- TELEVISION DIVINITY.- Mediaset España presenta el relanzamiento de Divinity con una nueva oferta de contenidos que incluye series y formatos de distintos géneros y la campaña del 15º aniversario del canal.

11:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- La Conferencia Episcopal Española (CEE) celebra su 129ª Asamblea Plenaria del 20 al 24 de abril. Añastro, 1 (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Alcalá de Henares.- UNIVERSIDAD ALCALÁ.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside el acto de investidura del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Carmelo García. Paraninfo de la UAH. Plaza de San Diego (Texto)

12:00h.- Madrid.- REINA SOFÍA.- La reina emérita Sofía recibe en audiencia a la asociación Visión y Vida, a la de Familiares de Personas con Alzheimer de Extremadura y a Proyecto Hombre de Granada. Palacio de la Zarzuela

12:30h.- Madrid.- LEY SANIDAD.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el que también intervendrán los ministros de Sanidad, Mónica García; Hacienda, Arcadi España; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, e Infancia y Juventud, Sira Rego. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20 (Texto).

12:30h.- Madrid.- RTVE PROGRAMAS.- RTVE presenta ‘El juicio', un programa que tendrá la estructura y el ritual de un juicio (court show) y en el que cada semana un jurado popular dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que vive el país. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (C/ Santa Isabel, 51). Sala Tomás Gómez Gascón (2ª planta)

16:00h.- Madrid.- SANIDAD REGULACIÓN.- El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, inaugura la jornada en el Congreso sobre los avances normativos y nuevos marcos de decisión en la evaluación sanitaria e implementación de la legislación europea en el entorno nacional. Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch.

23:59h.- Sevilla.- FERIA ABRIL.- Comienza la Feria de Abril de Sevilla con el alumbrado del recinto ferial Recinto ferial (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

16:00h.- Madrid.- PREMIO CERVANTES.- El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, ofrece una rueda de prensa previa a la entrega del galardón. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Ronda de Atocha, 2 (por el acceso Biblioteca) (Texto)

19:00h.- Bilbao.- FESTIVAL CINE.- El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá la gala inaugural de la cuarta edición del Silver Film Festival 2026, que premiará a la actriz Elena Irureta. T.Arriaga

EFE

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