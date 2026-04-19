Espana agencias

4-1. El Albacete pone fin a su mala racha con una goleada

Guardar

Albacete, 19 abr (EFE).- El Albacete, muy efectivo, goleó este domingo al Granada en el Estadio Carlos Belmonte por 4-1, puso fin a cuatro jornadas sin ganar y superó en la clasificación al conjunto andaluz.

En un duelo entre dos equipos instalados en la zona media de la tabla, los primeros instantes dejaron claro que ninguno de los contendientes se tomó el choque de manera relajada.

En el minuto 8, un trallazo de Rubén Alcaraz lo sacó Lizoain con una mano salvadora y uno más tarde, tras una internada de Gámez por la banda derecha, Jogo se adelantó a Loic Williams para mandar el balón al fondo de las mallas.

El tanto dio alas a un Albacete que amplió su ventaja a balón parado en el minuto 14. Una falta lejana de Gámez, enviada al corazón del área, la remató Lluís López marcando los tiempos para, de cabeza, superar a media altura a Luca Zidane.

No estaba jugando mal el Granada, pero ambos reveses afectaron a su producción ofensiva, lo que trató de resolver Sola con un lanzamiento desde fuera del área que se marchó fuera por poco (min.23).

Una de las jugadas del partido la protagonizó el equipo de casa. Lluís López intentó, con un lanzamiento desde unos 50 metros, sorprender a Luca Zidane, que juega muy adelantado y tuvo que correr y sacar las dos manos para evitar el 3-0 (min.36).

Así se llegó al descanso, con un Granada necesitado de profundizar más y un Albacete más tranquilo por el resultado a su favor.

Un triple cambio de Pacheta, buscando revolucionar el partido, le dio frutos a partir del minuto 62. Una acción por la banda derecha de Álex Sola permitió que sacara un centro medido que Petit, solo, aprovechó para batir de cabeza a Lizoain.

La misma fórmula, la del triple cambio, le dio resultado también a Alberto González. Pacheco, Lorenzo Aguado y Obeng entraron en el minuto 69 y en el 70 un centro de Lorenzo dejó a Obeng en boca de gol para firmar el 3-1 de cabeza.

Está diana fue la antesala de un nuevo mazazo para la escuadra nazarí, que encajó el 4-1 en una jugada entre Jogo, que dejó el balón de tacón a Neva para que el lateral pusiese un centro al punto de penalti que Lazo, con un remate de primeras, convirtió en un gol de bella factura (min.78).

De ahí hasta el final, el Albacete aprovechó para asegurar tres puntos que le dejan con 47, dos más que el Granada, y con la permanencia virtual en el bolsillo.

- Ficha técnica:

4 - Albacete: Lizoain, Gámez (Javi Moreno, min.83), Vallejo, Lluís López, Neva, Jogo, Martín Fernández, Capi (Pacheco, min.69), Ale Meléndez (Lorenzo Aguado, min.69), Puertas (Lazo, min.31) y Álex Rubio (Obeng, min.69)

1 - Granada: Luca Zidane, Lemos (Baba, min.78), Óscar, Williams, Hormigo (Rodelas, min.60), Pablo Sáenz (Petit, min.46), Alemañ, Rubén Alcaraz (Sergio Ruiz, min.46), Izan (Trigueros, min.46), Sola y José Arnaiz.

Goles: 1-0, m.9: Jogo. 2-0, m.14: Lluís López. 2-1, m.62: Petit. 3-1, m.70: Obeng. 4-1, m.78: Lazo.

Árbitro: Germán Cid (Comité Castellano-Leonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Ale Meléndez y Gámez, y a los visitantes Rubén Alcaraz, Hormigo y Óscar Naasei.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima sexta jornada de liga disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 11.557 espectadores. EFE

jml/ism

Últimas Noticias

Recital de Guillermo Hermoso e inmerecida Puerta del Príncipe para Cartagena en Sevilla

Infobae

Herido un menor de 16 años tras ser agredido con un arma blanca en Seseña (Toledo)

Infobae

Scariolo: "Han tenido mucha lucidez, son un equipo hiperexperto"

Infobae

55-68. La final turca de la Euroliga corona al Fenerbahce ante un sufrido Galatasaray

Infobae

Cinco fallecidos en otros tantos accidentes en las carreteras este fin de semana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortan la línea de AVE Madrid-Barcelona tras un arrollamiento cerca de Alcalá de Henares

Cortan la línea de AVE Madrid-Barcelona tras un arrollamiento cerca de Alcalá de Henares

Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad