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90-95. Huertas, así se gana al Madrid

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Pedro Martín López

Madrid, 19 abr (EFE).- La Laguna Tenerife doblegó por 90-95 al Real Madrid en el Movistar Arena y se convirtió en el segundo equipo de la Liga Endesa en ganar en casa del líder gracias a un recital del veterano base brasileño Marcelinho Huertas, máximo anotador del choque con 25 puntos.

No era una salida fácil para los canarios, que llegaban a la casa del líder, un feudo sólo asaltado esta temporada en la competición por el Barça el pasado 4 de enero. Sin embargo, nada es difícil cuando tienes a Huertas de tu lado, un base de 42 años que cada jornada regala dosis puras de baloncesto. Los tinerfeños, que ya asaltaron esta temporada el Palau y el Martín Carpena, también lograron imponer su baloncesto en el recinto blanco.

Tras la alegría por la clasificación a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA, los aurinegros redondearon su semana grande con un triunfo de prestigio, con el que aprietan aún más la zona de 'play-off' de cara a las últimas jornadas del campeonato liguero.

Las ausencias de Mario Hezonja y Gabriel Deck, ambas por decisión técnica, fueron bien suplidas por el juego exterior blanco, con un gran 3 de 5 desde el triple en los cuatro primeros minutos. De igual manera, Walter Tavares se nutrió de la buena circulación de sus compañeros para finalizar bien en acciones cercanas a la canasta.

Sin efecto Patty Mills al comienzo, los de Txus Vidorreta fueron de menos a más y mejoraron en ataque con la entrada de Gio Shermadini, siempre peligroso en las continuaciones centrales tras bloqueo, 15-13 (min.5).

El georgiano, junto a Doornekamp, impuso más dureza a los tinerfeños que, guiados por Marcelinho Huertas, seis puntos, desarbolaron la defensa local y cerraron el primer acto por delante en el marcador, 21-26.

Un triple de Trey Lyles rompió una mala dinámica blanca al inicio del segundo, que llevó a La Laguna Tenerife a una máxima de 10 puntos con Huertas y Fran Guerra jugando de memoria, 25-35 (min.28).

El Madrid reaccionó con un parcial de 7-0 impulsado por el dominicano Andrés Feliz y mejoró sensaciones con el regreso de Tavares a pista. Por su parte, los aurinegros, pese a la tercera personal de Guerra, siguieron subidos a hombros de Marcelinho y celebraron el primer acierto de Mills desde el perímetro para mantener su ventaja al descanso, 41-45.

Empezaron dormidos los locales en la reanudación. Encadenaron tres pérdidas y encajaron cuatro puntos hasta espabilar con una acción continuada de Tavares. Sin perder el foco, los tinerfeños subieron la máxima del partido a 11, con Huertas llegando a su punto número 16, 46-57 (min.25).

Maledon y Feliz añadieron verticalidad al juego 'merengue' y los de Scariolo, con un colosal Tavares, entraron en modo remontada para reducir diferencias con un parcial de 10-2, (56-59, min.28).

La entrada de Usman Garuba por primera vez en el encuentro proporcionó intensidad atrás al Madrid pero su equipo sufrió para parar a Shermadini y a un Mills que clavó una de las canastas de la noche con un triple lejano, 60-68 (min.30).

Scariolo mantuvo un quinteto pequeño y apostó de nuevo por el juego directo con Maledon y Feliz que, con la inestimable ayuda de Garuba y Procida, pusieron patas arriba el partido y despertaron a las almas del Palacio, 69-70 (min.33).

Tres faltas consecutivas señaladas a Andrés Feliz, dos de ellas en ataque, arrancaron una sonora pitada de la parroquia local, que durante varios tramos del duelo también gritó: "¡Queremos animar en cuartos de final", acordándose de la próxima eliminatoria de Euroliga ante el Hapoel, la cual podría disputarse a puerta cerrada.

Sin Feliz en pista, los canarios dieron galones a Mills, que aprovechó para poner tierra de por medio con otro triple, 69-76. Imparable, el australiano consiguió su décimo séptimo punto para acercar la victoria a los suyos a falta de cuatro minutos para el final, 73-81.

Con todo cuesta arriba, Scariolo recurrió de nuevo al dominicano y el Madrid contestó con un 6-0 de parcial obligando a Vidorreta a parar el partido, 79-81 (min.37).

Sin embargo, era el momento de Marcelinho, que redondeó su excelente actuación con un triple balsámico para poner cinco de renta en los últimos minutos, 81-86.

Ya a la desesperada, Campazzo falló una bandeja clave y el Real Madrid, pese a lucharlo hasta el final, sucumbió ante un recital del base brasileño, 25 puntos y 25 de valoración, el indiscutible 'MVP' de la victoria visitante por 90-95.

- Ficha técnica:

90 - Real Madrid (21+20+19+30): Campazzo (11), Llull (8), Abalde (3), Okeke (3) y Tavares (18) -quinteto inicial-, Lyles (9), Krämer (-), Procida (5), Maledon (6), Garuba (4), Feliz (18) y Len (5).

95 - La Laguna Tenerife (26+19+23+27): Huertas (25), Mills (18), Giedraitis (7), Abromatis (9) y Guerra (-) -quinteto inicial-, Fernández (8), Filtipaldo (-), Scrubb (5), Sastre (3), Shermadini (16), Alderete (-) y Doornekamp (4).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau Padrós y Guillermo Ríos. Señalaron falta técnica al banquillo de La Laguna Tenerife (min.18) y otra al del Real Madrid (min.34). Eliminaron por faltas personales a Trey Lyles y Andrés Feliz, del Real Madrid (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.207 espectadores. EFE

pml/asc

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