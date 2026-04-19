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México volverá a acoger un torneo del LIV Golf en 2027

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México, 19 abr (EFE).- Ross Hallett, vicepresidente ejecutivo de LIV Golf, informó este domingo de que el circuito volverá a tener un torneo en México en la temporada de 2027.

"Agradecemos a nuestros anfitriones en el Club de Golf Chapultepec y a los apasionados aficionados, cuyo apoyo hace que este torneo sea tan especial mientras construimos el futuro en México. Estamos ansiosos por regresar en 2027 para continuar con nuestra misión de expandir el golf en todo el mundo", aseguró Hallett.

El anuncio se realizó en medio de los rumores que el pasado miércoles circularon en varios medios en torno a que el fondo soberano de Arabia Saudí estaba a punto de recortar el apoyo financiero a la liga, lo que incluso ponía en duda el desarrollo completo de esta temporada 2026.

"La Ciudad de México ha demostrado ser un lugar increíble para los torneos de clase mundial del LIV Golf y nuestros aficionados siguen disfrutando de la competición, la música, la cultura y la energía que hacen de LIV Golf una experiencia inclusiva para todos", concluyó Ross Hallett.

Ante la incertidumbre por el futuro financiero del certamen, el jueves pasado Scott O'Neil, director ejecutivo del circuito, negó que LIV Golf vaya a desaparecer, pero aceptó que se avecinan algunos cambios.

"Lo que realmente me entusiasma es cómo vamos a avanzar. Hablé de algunos cambios estructurales que se avecinan. Ahora estamos en más de mil millones de hogares en todo el mundo donde puedes vernos", subrayó.

Este domingo, además de Ross Hallett, Carlos Rodríguez, gerente general del Torque GC, único equipo hispanoamericano que participa en el LIV Golf, también se mostró entusiasmado por el anuncio de la vuelta del circuito para el próximo año.

"Como equipo latinoamericano de la liga nos enorgullece representar a esta región en un escenario global. Estamos entusiasmados de regresar y comprometidos a seguir impulsando el golf aquí, brindando una experiencia de primer nivel a los aficionados", aseguró Rodríguez.

El LIV Golf México 2026 concluirá más tarde su última ronda en la que el español Jon Rahm es favorito para ganar. EFE

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