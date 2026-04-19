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La alcaldesa de Castelló denuncia un intento de suplantar su identidad en redes sociales

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Castelló, 19 abr (EFE).- La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha advertido esta mañana "de un intento de suplantación" de su identidad en las redes sociales, a través de una cuenta falsa en Facebook.

"Se trata del perfil 'Begoña Carrasco Garcíaa', una cuenta falsa desde la que se han emitido mensajes privados a otros usuarios con intención de engañarlos", ha alertado Carrasco en un comunicado del Ayuntamiento.

Ha lamentado que este tipo de prácticas "se está haciendo tristemente habitual aprovechando la imagen de personalidades públicas".

La alcaldesa ha comentado que esta cuenta falsa "ha sido detectada gracias a que algunos usuarios" le han hecho llegar mensajes privados tras haber recibido este tipo de mensajes sospechosos, y ha animado a quienes reciban estos "mensajes engañosos a que denuncien este perfil de Facebook o en cualquiera de las redes sociales que pudiera parecer sospechoso o fraudulento".

Carrasco ha insistido en que los usuarios de Facebook "no deben aceptar ni contestar mensajes privados o Whatsapps que lleguen desde cuentas o números desconocidos o que no sean las cuentas oficiales habituales".

También ha animado "a denunciar este tipo de perfiles para que aquellos que se dedican a intentar engañar a otras personas sean bloqueados".

La alcaldesa de Castellón ha recordado que los únicos perfiles oficiales de los que dispone son en Instagram: @begona_carrasco; Facebook: Begoña Carrasco García; X (antes Twitter): @begonacarrasco y TikTok: @begona_carrasco.

También ha lamentado "las molestias que este intento de suplantación de identidad pueda haber ocasionado a algunas personas" y ha denunciado que "existan personas que se dediquen a utilizar de manera fraudulenta y con intereses ilegales las redes sociales, tratando de aprovecharse de la imagen de otras personas públicas". EFE

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