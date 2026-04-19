Hospitalizada una mujer por una herida de bala en Osuna (Sevilla)

Sevilla, 19 abr (EFE).- Una mujer, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra hospitalizada tras resultar herida presuntamente por arma de fuego este domingo en la localidad sevillana de Osuna, unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil.
El suceso, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, se ha producido esta mañana alrededor de las 10.00 horas.
Agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y recogiendo vestigios para poder aclarar las circunstancias que rodean estos hechos. EFE
lra/bfv/ie
Últimas Noticias
El entrenador del Deportivo: “Echar cuentas no sirve para nada”
Una tercera rana para Salamanca y un membrillero vecinal ganan el Galería Urbana 2026
Sofocado un incendio que ha quemado trece chabolas en Lucena del Puerto (Huelva)
Arturo Ruiz (Covirán Granada): “Hicimos un gran trabajo de equipo”
La alcaldesa de Castelló denuncia un intento de suplantar su identidad en redes sociales
MÁS NOTICIAS