Una tercera rana para Salamanca y un membrillero vecinal ganan el Galería Urbana 2026

Cristina García Casado

Salamanca, 19 abr (EFE).- Un mural que ofrece una tercera rana de la suerte para buscar en Salamanca, del creador madrileño Juan Navarro, y otro que honra un membrillero vecinal que fue talado, de las almanseñas Marta y Ana Penadés, han ganado este domingo la decimosexta edición del concurso Galería Urbana del barrio del Oeste, pionero y referente del arte urbano en España.

"He metido la rana, porque siempre me gusta hacer referencia a la ciudad, y también a mi historia personal con mi pareja y a los cuentos infantiles, con una versión de la historia de la princesa y el sapo", ha explicado a EFE Navarro, cuya obra 'Adapta tu salto, abraza el cambio y encuentra tu charco', situada en el 49 de la avenida de Italia y que se recomienda ver desde la otra acera, ya forma parte de este extenso museo al aire libre que suma 234 obras con las 11 nuevas de este año.

Navarro, que ha ganado el primer premio, de mil euros, ha animado a los artistas urbanos del resto del país a participar en este concurso que cada primavera organiza la dinámica asociación de vecinos ZOES, ya que su obra formará parte para siempre de la identidad de un barrio que ha transformado su imagen con esta iniciativa y porque podrán disfrutar de tres días haciendo su arte en una ciudad que "inspira mucha magia".

Las obras que participan tienen como lienzos puertas de garaje que ceden los vecinos y este año las dos ganadoras se encuentran muy cerca una de la otra y ambas iluminadas además por el inmenso sol que ha dejado el artista invitado, el premiado muralista andaluz Murfin, en 'Paraíso', una colorida expresión de su característica fantasía en 200 metros cuadrados de alta fachada.

El segundo premio, dotado con 400 euros, lo han ganado Ana Penadés y Marta Penadés, de Almansa (Albacete), con la obra 'El Membrillo', ubicada en el número 1 de la calle Melchor Cano, que construye "patrimonio emocional" de barrio al rendir homenaje a un membrillero que plantó un vecino ahora fallecido llamado Antonio, un árbol que desapareció tras una tala en el barrio el año pasado.

La presidenta de ZOES, Inma Cid, ha destacado durante la entrega de premios en el corazón del barrio, la plaza del Oeste, que el jurado ha reconocido ambas obras por su originalidad, calidad técnica y capacidad para integrarse en el entorno urbano, contribuyendo al valor artístico y cultural de la zona.

Con la entrega de premios de este domingo han culminado tres días de estudio artístico al aire libre, con once muralistas trabajando a la vista de los vecinos y visitantes sobre lo que antes eran anodinas puertas de garaje o fachadas imposibles de recordar y que ahora ya serán puntos de visita turística y de arte urbano.

Pero en la asociación ZOES ya están pensando en el 'Galería Urbana' del próximo año, que preparará de manera especial porque la agrupación de este barrio obrero, situado a pocos minutos del centro y de la estación de autobuses, cumple medio siglo de lucha por transformar la zona, dinamizarla y dotarla de eso que tanto se valora cuando escasea en la ciudad contemporánea, comunidad.

Una unión que se extiende por España a través de los artistas invitados y participantes, que van tejiendo las historias personales y artísticas de una 'Galería Urbana' que cuenta la suya propia: este año ha regresado un ganador de una edición anterior, Juan Antonio Villalba, que sufrió un grave accidente y, mientras se recuperaba, recibió el ánimo de la asociación en forma de invitación para volver a plasmar una obra en sus calles cuando ya estuviera bien. EFE

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