Arturo Ruiz (Covirán Granada): “Hicimos un gran trabajo de equipo”

Granada, 19 abr (EFE).- El entrenador del Covirán Granada, Arturo Ruiz, comentó tras la victoria lograda este domingo por su equipo (83-71) ante el Unicaja que hicieron “un gran trabajo de equipo” y que dieron “un paso adelante en defensa”.

“Hicimos un gran trabajo de equipo, empezamos con la intensidad necesaria y dimos un paso adelante en el trabajo defensivo. Esperábamos su reacción pero volvimos a jugar con mucha energía y contacto, controlando los nervios cuando ellos apretaron”, dijo sobre el choque en rueda de prensa.

Ruiz destacó que tuvieron “nueve jugadores con más de dos rebotes” porque “para ganar al Unicaja había que controlar el rebote”.

“Entendimos que hay que trabajar como equipo tanto en ataque como en defensa y es lo que tenemos que seguir haciendo hasta final de temporada”, agregó.

Ruiz confirmó que el montenegrino Jovan Kljajic acabó el partido lesionado sin concretar si podrá participar en las próximas jornadas con el equipo. EFE

jag/agr/cmm