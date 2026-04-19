Sofocado un incendio que ha quemado trece chabolas en Lucena del Puerto (Huelva)

Huelva, 19 abr (EFE).- Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva han extinguido un incendio en un asentamiento chabolista de Lucena del Puerto (Huelva) que ha afectado a trece chabolas y provocado que una persona haya resultado herida por quemaduras, según ha informado el Servicio Emergencias 112 de Andalucía.

A las 12:45 horas se atendió en el Teléfono de Emergencias 1-1-2 la primera de más de una decena de llamadas de particulares que alertaban de un fuego en una zona de infraviviendas en Lucena del Puerto.

Según detallaban los distintos testigos, se avistaba una columna de humo negro y un varón había resultado herido con quemaduras en brazo y mano.

Tras el aviso, se movilizó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva.

Los servicios contraincendios han logrado sofocar un fuego que ha afectado a un total de trece chabolas. Además, una persona ha sido asistida por quemaduras. EFE

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