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El entrenador del Deportivo: “Echar cuentas no sirve para nada”

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A Coruña, 19 abr (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, prefiere “no echar cuentas” de cuántos puntos necesitará su equipo para lograr el ascenso directo a LaLiga EA Sports (Primera División) porque la igualdad es “máxima” en la zona alta de la tabla clasificatoria.

“Echar cuentas no sirve para nada. Por mucho que quieras, todo está muy igualado y lo importante es centrarse en ti. Es imposible no estar al tanto de todos los resultados prácticamente al momento, pero lo más importante es centrarnos. El Racing ahora está a una distancia algo más, pero el resto, esos siete u ocho equipos, estamos todos en un pañuelo”, afirmó.

En rueda de prensa previa al encuentro entre el Mirandés y el Depor, que se disputará este lunes a las 20.30 horas, correspondiente a la trigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda), el técnico blanquiazul dijo que ha llegado el momento de ser “muy efectivos” en Riazor, donde necesitan “sumar de tres” para defender la segunda plaza que le ha arrebatado el Castellón.

“Mentalmente es fundamental estar fuertes, saber cómo tienes que afrontar las situaciones. La salvación estará más barata esta temporada, pero los puestos de arriba estarán más caros. Hay presión y tensión, pero es lo que queríamos vivir cuando comenzó el año”, subrayó.

El preparador del Dépor espera un duelo de máxima exigencia ante el Mirandés, un equipo que, a su juicio, “ha encontrado una estructura que les está dando resultados”.

“Están siendo peligrosos metiendo mucha gente por delante de balón, con gente de muchísimo talento en esa última línea. Tenemos que saber el tipo de partido que tenemos que jugar”, aseveró Hidalgo, que agradeció el apoyo que están recibiendo del deportivismo. EFE

dmg/cmm

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