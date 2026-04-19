Montero comparece mañana en la 'comisión SEPI' del Senado, en plena precampaña de las elecciones andaluzas

La exvicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, comparecerá este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), unos días antes de que se inicie formalmente la campaña para las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.

La mayoría que tiene el PP en el Senado impulsó la comparecencia de Montero en esta comisión de investigación de nueva creación alegando que la exvicepresidenta tiene que "dar explicaciones" sobre el "pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que se ha convertido la SEPI".

Esta nueva comisión de investigación de la SEPI tan solo ha acogido tres comparecencias --la de la actual presidenta y vicepresidente del organismo y la del expresidente de la sociedad-- en las que el PP se ha centrado principalmente en el rescate de Plus Ultra.

En cualquier caso, Montero tendrá que comparecer en una comisión de investigación del Senado por segunda vez, ya que fue interrogada por la 'comisión Koldo' cuando aún era vicepresidenta y ministra de Hacienda.

EL DEBATE SOBRE LAS ELECCIONES

Uno de los principales debates sobre la comparecencia se ha producido sobre el momento elegido por el PP para citar a María Jesús Montero en el Senado, en plena precampaña de las elecciones andaluzas en las que ella es candidata del PSOE.

Los 'populares' sostienen que presentaron el plan de trabajo de la comisión hace más de dos meses anunciando que Montero sería de las primeras en comparecer.

Sin embargo, los socialistas elevaron una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir la suspensión de la comparecencia de María Jesús Montero por coincidir con la carrera electoral de los comicios andaluces.

Esta denuncia del PSOE fue archivada por parte de la Junta Electoral Central asegurando que no le corresponde suspender la convocatoria de esta comisión, como tampoco es de su competencia valorar la "oportunidad" de su celebración.