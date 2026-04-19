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Moncho Fernández: "Estoy feliz al 99,9% porque el equipo ha estado fantástico"

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Girona, 19 abr (EFE).- El técnico del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, destacó tras la derrota de este domingo con el Valencia Basket (81-84) que no está "feliz al 100%" porque perdieron (81-84), pero sí "al 99,9% porque el equipo ha estado fantástico".

El entrenador gallego aseguró que el Girona hizo "un trabajo increíble" y solo le faltó ganar, y dio las gracias a sus jugadores "por el esfuerzo y la lucha".

En ese sentido, señaló que solo está triste por los jugadores porque "merecían ganar" un partido con un final "a cara o cruz".

Moncho Fernández reivindicó el "alma" y el "espíritu" de su plantilla y subrayó que "este equipo es la hostia". "Desde el punto de vista anímico es difícil ser mejores porque son fantásticos", apostilló.

El técnico del equipo catalán dijo que el resumen del duelo es "muy fácil" porque el Valencia, "el mejor equipo de Europa en el rebote ofensivo, hizo "mucho daño" en ese apartado. EFE

asm/ism

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