28-26. El Villa de Aranda se estrella contra Panjan

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 19 abr (EFE).- El Villa de Aranda alargó su mala dinámica a domicilio en la pista del Frigoríficos del Morrazo, donde rompió su racha de dos victorias consecutivas, ambas en el Santiago Menguán, para alargar su agonía por la permanencia.

La buena noticia para el equipo de Javi Márquez es que logró conservar el ‘goal-average’ ante el conjunto gallego, que tuvo un último ataque para igualarlo pero una pérdida de balón a falta de cuatro segundos lo condenó.

Fue un choque de nervios y mucha tensión. La victoria del Puente Genil ante Torrelavega aumentó la presión sobre ambos equipos. La igualdad fue máxima durante todo el primer tiempo (4-4, 7-7, 12-12). Al Frigoríficos le penalizaban las pérdidas y el Villa de Aranda se apoyaba el brazo de Asier Iribar, exjguador del equipo gallego, para castigar a la defensa local.

En el inicio del segundo tiempo, los de Quique Domínguez pegaron un estirón (18-15), pero una enorme pájara en ataque lo destrozó, coincidiendo con varias paradas del portugués Vasco Teixeira. El entrenador gallego pidió tiempo muerto, pero su equipo continuó atascado en ataque. Demasiadas pérdidas infantiles. Un parcial 1-6 devolvió el mando del encuentro al Villa de Aranda, que no logró aprovechar su momento y regaló varios balones en ataque.

A partir de ahí, pese a sufrir tres exclusiones prácticamente consecutivas, el Frigoríficos se enchufó en defensa y el croata Ivan Panjan apareció en los momentos decisivos para frenar al conjunto burgalés, al que se le esfumó su renta en unos minutos de locura en O Gatañal. Márquez paró el partido (25-23, min.49), pero Panjan sostuvo al Frigoríficos para darle dos puntos de oro en su carrera por la permanencia.

Ficha técnica:

28.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Arnau Fernández (1), Samu Pereiro (1), Quintas (2), Santi López (-), Rivero (2) y D´Antino (6,4p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Ludman (-), Pablo Castro (-), David Valderhaug (1), Gayo (5), Manu Pérez (3), Gallardo (3), Javi García (-) y Martín Fuentes (4).

26.- Villa de Aranda: Lucas Santos, Víctor Megías (1), Jánosi (4), David López (1), Sladkowski (1), Pinillos (4) y Alex Berbel (1) -equipo titular- Vasco Teixeira (ps), Mateo Arias (3), Dalmau (1), Asier Iribar (5,3p), Pedro Martínez (-), Jovic (1), Rogonovs (2), Kiko Pereira (1) y Juan Tamayo (1).

Marcador cada cinco minutos: 2-1, 5-4, 7-7, 10-7, 13-13, 16-15 (descanso); 18-17, 19-20, 21-22, 25-24, 27-25 y 28-26.

Árbitros: Jesús y Jorge Escudero Santiuste (comité cántabro). Excluyeron a Quintas (2), Samu Pereiro, Manu Pérez por parte del Frigoríficos, y a Pedro Martínez, Dalmau, Jovic, David López por parte del Villa de Aranda.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 25 de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.700 espectadores. Antes del encuentro el Frigoríficos del Morrazo homenajeó al atleta Álvaro Prieto, primer español y vencedor de la Media Maratón de París, imponiéndose al campeón olímpico de triatlón Jan Frodeno. EFE

dmg/jl