Vidorreta: "Hemos dominado durante muchísimos minutos"

Madrid, 19 abr (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, mostró su felicidad este domingo tras ganar al Real Madrid en el Movistar Arena por 90-95 en la jornada 27 de la Liga Endesa, en un duelo en el que "dominaron" durante "muchísimos minutos".

"Estamos muy contentos. Hemos hecho un gran partido, hemos dominado durante muchísimos minutos, especialmente en la segunda parte. Hemos trabajado bien a nivel defensivo, queríamos impedir sus tiros de tres, tienen una batería de tiradores extraordinarios y reducir el 'pick and roll' al dos contra dos", explicó.

"En ataque no hemos podido encontrar tiros abiertos porque ellos lo hacen bien con Tavares, pero sí situaciones de 'pull-up' con Marcelinho y Mills. Son jugadores de mucha calidad junto a Shermadini", añadió en la rueda de prensa después del partido.

De esta manera, los aurinegros son sextos en la clasificación con un balance de 17-10, tras una jornada en la que rivales directos de 'play-off' también han caído en sus respectivos partidos, por lo que el siguiente paso es el quinto puesto del Barça.

"La jornada empezó con resultados que nos han favorecido. Si hoy ganábamos podíamos mirar un poco más arriba. Han perdido Barcelona y Baskonia y a mí me gusta estar con los mejores. Nuestro foco es ahora el quinto puesto del Barça. Hemos sido capaces de ganar en el Carpena, en el Palau y aquí", dijo.

Con la clasificación a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de la FIBA ya amarrada, Vidorreta pone el foco en los siete partidos de competición para situarse en la mejor posición antes de las eliminatorias.

"Quedan todavía siete partidos. Estamos concentrados en la Liga Endesa. Bilbao está apretando fuerte pero el objetivo sigue siendo estar en 'play-off'. Y también la Final Four de la Liga de Campeones de la FIBA en Badalona, que es una cita muy importante para nosotros", finalizó. EFE