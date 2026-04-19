Cinco fallecidos en otros tantos accidentes en las carreteras este fin de semana

Madrid, 19 abr (EFE).- Cinco personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas este fin de semana, en los que tres personas han resultado heridas, según informan a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Es el balance provisional realizado por la DGT desde las 15:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo, que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos y que se ampliará mañana lunes.

De los cinco accidentes registrados, tres fueron el sábado en las provincias de Madrid, Albacete y Cádiz, en los que murieron otras tantas personas y una resultó herida leve; y otros dos se han producido este domingo en Jaén y en Cádiz, con otros dos fallecidos.

En la jornada del viernes no hubo ningún accidente.

En cuanto al estado de las carreteras españolas, Tráfico informa de que la A-66 continúa cortada a las afueras de Zamora, sentido León, debido a la caída de un tramo del pretil y la bionda que protege el paso superior de la autovía de la Plata sobre la carretera Nacional 122.

También en Zamora está "intransitable" la A-52, en este caso por un accidente a la altura de la localidad de Mombuey hacia Orense.

Otras carreteras en las que el tráfico está afectado son la A-92 en Loja (Granada), en ambas direcciones; en la A-7, en San Pedro de Alcántara (Málaga) hacia Cádiz; y también en la A-7, en Almenara (Castellón), sentido Tarragona. EFE