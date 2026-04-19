1-2. Benfica se impone en el tiempo de descuento al Sporting y aviva lucha por liderato

Lisboa, 19 abr (EFE).- Un gol del portugués Rafa Silva en el tiempo de descuento dio la victoria este domingo al Benfica de José Mourinho frente al Sporting, colocando a las 'águilas' en la segunda posición y avivando la lucha de ambos equipos por el liderato de la Liga Portugal.

Con este resultado en la 30º jornada, el Benfica logra situarse en segunda posición con 72 puntos, mientras que el Sporting, con un partido menos, baja a la tercera posición y se queda con 71 puntos.

Aun así, ninguno de los dos equipos se puede relajar, ya que el Oporto, que este domingo se enfrenta al Tondela, penúltimo en la clasificación, va primero con 76 puntos.

El primer tanto de este derbi en el Estadio José Alvalade llegó en el minuto 27 gracias a un penalti del noruego Andreas Schjelderup después de que el balón rebotara contra el brazo del japonés Morita tras un cabezazo del argentino Nicolás Otamendi.

Pese a que los 'leones' se impusieron en el dominio de la pelota, la primera parte concluyó sin más goles, en un periodo en el que las 'águilas' impidieron que el Sporting pudiera igualar el marcador.

No fue hasta el minuto 72 cuando Morita logró el 1-1 de un cabezazo.

La mayor tensión se vivió en los últimos minutos del derbi, ya que hubo un gol anulado de Rafael Nel y un tanto válido por parte de Rafa Silva que dio la victoria a las 'águilas' en el 90+3.

También este domingo, el Braga, del técnico mallorquín Carlos Vicens, tendrá que enfrentarse a su vecino y principal amenaza para mantener el cuarto puesto en la Liga lusa, el Famalicão.EFE