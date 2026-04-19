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Oriol Paulí, elegido Mejor Jugador de la Jornada tras su exhibición ante el Barça

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Madrid, 19 abr (EFE).- Tras doce temporadas en la élite y un total de 343 partidos disputados, Oriol Paulí, alero del Hiopos Lleida, ha sido elegido por primera vez en su carrera Mejor Jugador (MVP) de la jornada gracias a su exhibición en el triunfo de su equipo frente al Barça, al que derrotaron por 90-80 en el Barris Nord.

El exterior catalán, de 31 años, fue clave en la victoria ilerdense en la jornada 27, en la que en los 37 minutos y 18 segundos que estuvo en pista alcanzó sus topes personales de puntos (27), asistencias (7) y valoración (35).

Acertó con sus siete tiros libres, con siete de sus diez lanzamientos de dos puntos y con dos de los cinco triples que intentó, lo que le permitió alcanzar su mejor marca anotadora en la competición. También capturó seis rebotes (todos defensivos) y robó un balón

La valoración de Paulí es la segunda más alta de un jugador del Hiopos Lleida en Liga Endesa, tras los 39 de su compañero Melvin Ejim en este curso, destacó la ACB. EFE

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