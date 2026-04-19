Milito asegura que el Guadalajara todavía puede alcanzar un mayor nivel

Guadalajara (México), 18 abr (EFE).- El argentino Gabriel Milito, entrenador de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, aseguró este sábado que, pese a ser líder del torneo Clausura, su equipo aún puede crecer.

"Hay que tener la ambición de siempre ir por algo más. Estamos haciendo un gran campeonato pero también podemos tener más regularidad. Si bien estoy contento, no me conformo con lo que venimos haciendo", dijo en conferencia de prensa.

Las Chivas golearon al Puebla con marcador de 5-0. Con doblete de Bryan González y goles de Ricardo Marín, Bryan Gutiérrez y Hugo Camberos, el Guadalajara afianzó el liderato del torneo Clausura 2026, tres puntos encima del Pachuca.

Milito aseguró que no le preocupa que Armando González, líder goleador del campeonato, no haya anotado en el partido de este sábado ni en el anterior y dijo que confía en su calidad y sus habilidades.

"Es un goleador implacable y volverá. Ya veremos si es con nosotros o si es con la selección, pero donde juegue, seguro goles va a tener. Es un jugador con un instinto diferente", declaró.

Con el triunfo ante Puebla, Chivas se mantuvo invicto en casa y superó el número de victorias en torneos cortos al llegar a 11, estadísticas que hablan del trabajo realizado y el nivel que ha logrado el plantel, afirmó el técnico.

"Reflejan el trabajo del equipo, el compromiso en el grupo, la calidad. Se lo han ganado a través del juego, de su comportamiento", aseguró.

El Guadalajara visitará al Necaxa el próximo miércoles en jornada 16 del Clausura y cerrará el torneo como local el sábado 25 de abril al recibir a Xolos de Tijuana. EFE

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