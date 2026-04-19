Lunes, 20 de abril de 2026

Madrid, 19 abr (EFE).-

ESPAÑA VENEZUELA Madrid - Desayuno informativo con la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, organizado por Fórum Europa y presentado por el expresidente del Gobierno.

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LEY SANIDAD.- Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el acto institucional para conmemorar el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, en el que también intervendrán los ministros de Sanidad, Mónica García; Hacienda, Arcadi España; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, e Infancia y Juventud, Sira Rego.

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POLÍTICA PARTIDOS.- Madrid - Los principales partidos políticos reúnen a sus ejecutivas en el inicio de una semana marcada por la regularización de inmigrantes y los pactos de PP y Vox, que ya han cerrado un acuerdo en Extremadura, y negocian también en Aragón y Castilla y León a las puertas de la campaña andaluza.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección en las autonómicas del 17 de mayo, Juanma Moreno, interviene en un encuentro informativo organizado por La Razón. Le presenta Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP.

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JUICIO KITCHEN.- San Fernando de Henares (Madrid).- El juicio del caso Kitchen entra en uno de los momentos clave con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su esposa Rosalía Iglesias como perjudicados por esta trama de espionaje parapolicial supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior para sustraerle documentación que pudiera perjudicar al partido y a Mariano Rajoy.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN Madrid - Las personas que quieran acogerse al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ya pueden acudir -con cita previa- a los centros habilitados para tramitar sus solicitudes.

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APAGÓN ELÉCTRICO Madrid - Los consejeros delegados de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y de Endesa, José Bogas, junto al presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, inauguran la comisión de investigación del Congreso sobre el apagón peninsular apenas días después de que el Senado presentara sus propias conclusiones.

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PRIMERO MAYO.- Madrid - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, presentan las movilizaciones del Primero de Mayo, cuyo acto central se traslada este año a Málaga coincidiendo con el inicio de la campaña electoral en Andalucía.

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FERIA ABRIL.- Sevilla - La Feria de Abril de Sevilla comienza esta medianoche con el encendido de las 28.000 bobillas de la portada y la "cena del pescaíto" en las más de mil casetas de un recinto ferial en el que se esperan cerca de tres millones de visitas durante seis días.

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LIBROS GASTRONOMÍA Madrid - El laureado chef Andoni Luis Aduriz, uno de los cocineros españoles más creativos e influyentes en la cocina internacional, está lleno de dudas y preguntas, reflexiones y propuestas que desgrana en ‘No sé y otras certezas’, un nuevo libro en el que analiza lo que comemos y cómo lo comemos y sobre el charla con EFE en una entrevista.

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POLIDEPORTIVO PREMIOS LAUREUS Madrid. Gala de los Premios Laureus, en Madrid (Palacio de Cibeles).

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