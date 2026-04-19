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La Generación Z tiene en las redes sociales un aliado para compartir la lectura como ocio

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Madrid, 19 abr (EFE).- Los clubes de lecturas están de moda y las redes sociales se convierten en un aliado de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) que comparten "con un 'like', un 'reel' o un Tik Tok las lecturas que les gustan y lo que están leyendo", dice a EFE la directora general del Libro del Ministerio de Cultura, María José Gálvez.

Con motivo del Día del Libro, Gálvez reconoce que hay un 'boom' de los clubes de lectura en adultos que "viene a ser como antes quedar en un bar", y que se ha trasladado también a los más pequeños con variedad de clubes en bibliotecas públicas, escuelas y librerías donde la lectura deja de ser un acto solitario para convertirse en una experiencia compartida "con muchísimos beneficios en todas las franjas de edad".

En el caso de adolescentes, dice, "los clubes de lectura motivan, permiten dialogar, argumentar, compartir y comprender mejor lo que se lee al escuchar a otros".

Para la directora del Libro y Fomento de la Lectura, "es fundamental un buen profesional para el funcionamiento correcto de estos clubes. Tiene que haber un buen mediador porque si no el niño se aburre, no está en su nivel o no es su gusto. No todo vale".

En los más pequeños también se valora la necesidad de estar con otros y la diversión, por lo que anima a las familias a llevar a sus hijos a los clubes de lectura y a las actividades de animación lectora en librerías, centros culturales y bibliotecas.

Gálvez insiste en que las redes sociales juegan a favor de los clubes de lectura, que pueden ser presenciales, 'online' o digitales: "Los hay de todas las tipologías y formatos".

La directora del Libro también se refiere al barómetro de hábitos de lectura de los editores que constata una brecha de género a favor de las chicas a partir de los 14 años.

En los más pequeños, dice, puede estar equilibrado ya que es función de los padres llevar a sus hijos al actividades del fomento lector independientemente de su género.

Sobre las librerías que han cerrado por fin de contrato de alquiler, como 'El movimiento del Caracol' (Madrid), referente en literatura infantil y que sigue haciendo actividades al aire libre, Gálvez señala que los picnic y las fiestas de lectura en espacios de abierto donde niños y adolescentes pueden disfrutar de la lectura compartida son "siempre bienvenidos".

En cuanto a la presión inmobiliaria de los alquileres sobre la librerías, Gálvez comenta que Cultura trabaja muy de cerca con la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, con 1.100 librerías en toda España.

Con este gremio se desarrolla un mapa de librerías para ver cuántas abren cada día y cuántas cierra y los motivos que pueden ser la falta de relevo generacional o la presión inmobiliaria de los alquileres sobre todo en el centro de las grandes ciudades.

"Estamos en un grupo de trabajo estable con CEGAL trabajando estos temas", afirma.

Y ya de cara al Día del Libro este 23 de abril, la directora general quiere destacar la "eclosión" de los clubes de lectura como herramienta de gusto lector y que aportan múltiples ventajas como "la compresión lectora, la empatía, la motivación, la salud mental y la capacidad de transformar la experiencia individual en una dimensión social". EFE

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