La caída del pretil de la autovía A-66 sobre la N-122 en Zamora no fue por un accidente

Zamora, 19 abr (EFE).- La investigación ha descartado la hipótesis de que un vehículo colisionara con la bionda como causa de que este domingo un tramo del pretil y la bionda que protege el paso superior de la autovía de la Plata (A-66) sobre la carretera Nacional 122 haya caído sobre esa carretera a las afueras de la ciudad de Zamora.

Inicialmente, se pensó que un vehículo, probablemente un camión, había chocado con la bionda y eso había provocado el desprendimiento del pretil y su caída desde unos tres metros sobre la N-122, pero posteriormente no se han encontrado evidencias de esa posible colisión por lo que ahora se investigan otras causas, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

La caída del murete de hormigón se produjo pasadas las 14.00 horas de este domingo y gracias a que en ese momento no pasaba ningún vehículo por ese punto de la carretera Nacional 122 no se produjeron heridos ni afectados.

El pretil desprendido, procedente de los carriles en sentido Asturias de la autovía, cayó atravesado en todo el ancho de la carretera N-122 a la altura del kilómetro 454.

A causa de ello, la A-66 permanece cortada en sentido Asturias a la altura del kilómetro 277, donde el tráfico se desvía por una vía de servicio paralela, y la N-122 se encuentra igualmente cortada, con desvíos a través de caminos del barrio de Villagodio de las afueras de la capital zamorana. EFE

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