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El papa, "un madrileño más" y "muy contento" de empezar su visita en el CEDIA de Cáritas

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Madrid, 6 jun (EFE).- El papa León XIV se ha declarado "muy contento" de comenzar su visita a Madrid en el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas, en el barrio de Lucero, donde ha afirmado: "Yo también estoy entre vosotros como un madrileño más".

"Gracias, Madrid, por esta bienvenida, que me hace sentir parte de una gran y maravillosa familia en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor. En particular en esta casa, donde nadie se queda solo", ha aseverado el papa al empezar su discurso en este centro que da asistencia a personas sin hogar.

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El pontífice ha dicho que, en este centro, "la alegría y el dolor de cada uno son la alegría y el dolor de todos y, al escucharnos mutuamente, afrontamos juntos los retos, sin ignorar la complejidad de las situaciones y, al mismo tiempo, sin dejar de lado las exigencias de la caridad y la justicia".

Tras la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Real, León XIV ha comenzado su agenda en Madrid visitando a los más vulnerables, representados en los asistidos en este centro dedicado a atender a personas sin techo y en exclusión social.

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El papa ha recorrido las instalaciones del centro, ha saludado a los trabajadores y voluntarios de Cáritas y ha escuchado testimonios de personas necesitadas que fueron acogidas en el CEDIA 24 Horas del barrio de Lucero. EFE

(foto) (vídeo)

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