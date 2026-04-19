Espana agencias

El uruguayo Brian Rodríguez le da triunfo al América sobre el campeón Toluca

Guardar

México, 18 abr (EFE).- El uruguayo Brian Rodríguez convirtió dos goles hoy para convertirse en el héroe del América, en su triunfo por 2-1 sobre el campeón Toluca, en el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En su estadio, el Azteca, América fue acosado en el arranque por un Toluca incisivo, que en los primeros ocho minutos tuvo cuatro llegadas peligrosas, una de ellas del argentino Nicolás Castro, quien estrelló la pelota en el palo.

Poco a poco, América comenzó a sacudirse el dominio y en el minuto 44 tomó ventaja, con un gol de derecha de Rodríguez, a pase de Isaías Violante.

El equipo de las Águilas salió agresivo en la segunda parte; pronto creó peligro en el área rival, hasta que en el minuto 50 Rodríguez remató desde atrás de pierna derecha para el 2-0.

Toluca reaccionó y pronto descontó. En el minuto 53 Alexis Vega cobró un tiro de esquina,Miguel Vázquez interceptó el balón y lo metió en propia puerta, el 2-1.

A partir de ahí el duelo transcurrió a un gran vértigo, con ambos cuadros entregados.

A 10 minutos del final reapareció el grito homofóbico que los hinchas mexicanos repiten, con el consentimiento de la liga.

Toluca dominó en los últimos 20 minutos en los que América dejó un par de oportunidades claras, la principal del colombiano José Zúñiga, quien remató por fuera con el guardameta movido (m.89).

Los visitantes quedaron con un hombre menos en la cancha en el 97 por la expulsión del brasileño Helinho, quien completó una noche de bajo rendimiento con una tarjeta roja por juego agresivo.

Tras este encuentro, América subió al sexto lugar con seis victorias, cuatro empates, cinco derrotas y 22 puntos, cinco menos que Toluca, quinto.

Un par de horas antes, las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito golearon por 5-0 al Puebla para confirmarse como líderes del torneo.

Bryan González, dos veces, Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos reflejaron en el marcador la superioridad de las Chivas, el mejor equipo del campeonato, con 11 victorias, un empate, tres derrotas y 34 puntos, tres encima del Pachuca.

Este sábado los Tuzos aventajaron por 3-1 al Monterrey, eliminados tras sufrir su quinta derrota en su estadio. El argentino Lucas Ocampos convirtió un penalti en el minuto 21, después de lo cual su equipo fue mejor y lo confirmó con tantos del brasileño Kenedy, de Alan Bautista y del ecuatoriano Enner Valencia.

En otros partidos de lo que va de la jornada, hoy Cruz Azul empató 1-1 con Tijuana y Tigres, por el mismo margen con el Necaxa, en tanto León derrotó por 3-1 al Juárez FC con dos goles y una asistencia del panameño Ismael Díaz.

Ayer los Pumas UNAM derrotaron por 0-2 al San Luis, y Mazatlán-Querétaro empataron 1-1.

La decimoquinta jornada terminará mañana, cuando el Santos Laguna recibirá al Atlas.EFE

(fotos)

Últimas Noticias

Carla Gracia indaga en el poder sanador de las plantas en 'El jardín dormido'

Infobae

Dos fallecidos en una colisión frontal en Medina Sidonia (Cádiz)

Infobae

La Feria de Abril de Sevilla, una ciudad efímera que recibirá tres millones de visitas

Infobae

El uruguayo Guillermo Silva refrenda su dominio con el triunfo en el Tour de Hainan

Infobae

Humedales y turismo ornitológico, una combinación de desarrollo en el entorno de Doñana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

La Comunidad de Madrid seguirá permitiendo bodas y conciertos en un monasterio protegido del siglo XII: “Todo esto es un negocio y no se protege el patrimonio”

María Jesús Montero no esconde siglas ni pasado en una campaña de alto riesgo para el PSOE en el momento de mayor proyección de Sánchez

Pedro Sánchez afirma en el foro progresista de Barcelona que el tiempo de la derecha se acaba: “No lideran, languidecen”

Ayuso califica de “guateque” la reunión de Pedro Sánchez y los líderes latinoamericanos en Barcelona durante un acto para homenajear a Corina Machado

María Corina Machado recibe la medalla de Oro de Madrid en la Puerta del Sol ante miles de venezolanos en un evento masivo: “Hoy comienza el regreso a casa”

ECONOMÍA

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

Cuerpo anuncia la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común con sede en España que busca redefinir la gobernanza económica

Junts confirma que no apoyará el decreto de la prórroga de alquiler de Sumar: “No van a tener nuestro voto”

Cristiano Ronaldo cierra su cadena de gimnasios en España y los vende al grupo propietario de UFC

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad