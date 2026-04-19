El movimiento crítico dentro de Vox se reunirá el 20 de junio para diseñar una alternativa

Madrid, 19 abr (EFE).- El movimiento crítico dentro de Vox se reunirá el próximo 20 de junio en Madrid para analizar la situación y diseñar la "construcción de una alternativa" a la formación que lidera Santiago Abascal, según informa en la red social X Antonio Budiño, uno de los miembros del sector crítico.

En ese encuentro participará Alejo Vidal Quadras, fundador de la formación en 2014 "como conciencia crítica del PP", según cuenta este exmilitante de Vox, general del Ejército de Tierra en situación de reserva.

"Doce años después, la situación en España es crítica bajo la presidencia de (Pedro) Sánchez y Vox ha cambiado su rumbo alineándose con posiciones totalitarias, purgando su mejor capital humano, situándose al servicio de intereses espurios y haciendo del PP su enemigo a batir", subraya Budiño.

El sector crítico de Vox promovió en febrero del año pasado la 'Declaración de Barajas' para denunciar que el partido se ha apartado de su manifiesto fundacional, un "cambio radical" que, a su juicio, los sitúa ante el "serio riesgo" de que Sánchez pueda seguir en la Moncloa tras las próximas elecciones generales de 2027.

"Somos muchos quienes seguimos apostando por los valores del manifiesto fundacional de Vox y no nos resignamos a contemplar su deriva perjudicial para los intereses de España", asevera Budiño. EFE