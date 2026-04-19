Decepcionante inicio de la temporada de pesca de salmón: sin rastro del 'campanu'

Oviedo, 19 abr (EFE).- Ningún salmón se ha echado a tierra en los dos primeros días hábiles para la pesca del salmón en los ríos asturianos, un arranque de campaña decepcionante para los cientos de aficionados que durante el fin de semana habían depositado sus esperanzas en hacerse con el 'campanu', nombre con el que se conoce al primer ejemplar en ser pescado cada temporada.

Ante la falta de 'campanu' tampoco se ha celebrado su esperada subasta, una puja que cada año se disputan las localidades de Cornellana (río Narcea) y Cangas de Onís (río Sella) y que en los últimos años se ha cerrado por encima de los 10.000 euros, y en alguna ocasión se ha acercado a los 20.000.

El Ayuntamiento de Salas, que desde hace 26 años organiza la feria Asturpesca, había previsto llevar a cabo este domingo en el Monasterio de Cornellana la subasta del 'campanu' de Asturias, con independencia del río en el que hubiese sido capturado, mientras que el Ayuntamiento de Cangas de Onís había programado para ayer una subasta destinada al 'campanu' del Sella.

La venta del salmón está prohibida en Asturias, con la excepción del primer ejemplar que cada año se pesca en cada uno de los cinco ríos salmoneros de la comunidad -Narcea, Sella, Cares, Eo y Esva- por lo que el 'campanu del Sella' podría convertirse a su vez en el de Asturias.

En cualquier caso, es decisión del pescador si quiere subastar su pieza y dónde hacerlo, una puja que en esta ocasión aún podría celebrarse cualquiera de los próximos días, una vez se cuente con el esperado 'campanu' de Asturias.

La organización de la feria de Cornellana ya ha adelantado que si hay acuerdo entre el pescador del 'campanu', y se mantiene el interés de los pujadores -había una veintena de restaurantes inscritos para la prevista hoy-, habrá de nuevo subasta.

Ya el pasado año se retrasó porque el 'campanu' de 2025 fue el más tardío de la historia pues pasaron cuatro días hábiles de pesca antes de que Javier Bueno Martínez sacase en una zona libre de Puente Quinzanas, en el río Narcea, un ejemplar de casi siete kilos y 83 centímetros.

La pieza fue subastada dos días después por 10.100 euros en una puja en la que participaron 13 restaurantes y en la que finalmente se impuso la sidrería 'La Finca', de Oviedo, que no superó el récord histórico alcanzado en 2024, año en el que 'El Rincón Asturiano' de Madrid desembolsó 19.300 euros por una pieza de 8,2 kilos

Aunque los ríos presentan un caudal propicio, los pescadores que este fin de semana se han acercado hasta sus riberas mostraban su escepticismo ante la posibilidad de hacerse con algún ejemplar porque, según coincide la mayoría, no se ven aún salmones en el agua.

"La tendencia de los últimos años es el declive", señalaba a EFE Carlos Álvarez, veterano pescador que en 2022 se cobró el 'campanu de Asturias' al ser el primero en sacar del río Narcea un salmón de 6,7 kilos que fue subastado por 13.200 euros.

Según Álvarez, hace dos décadas, en un día como hoy, con las "inmejorables condiciones" que presentan los ríos, "se hubiesen sacado ocho o diez salmones, como mínimo", pero con el declive progresivo, tras dos jornadas de pesca el "contador sigue a cero".

El domingo, en el que solo se puede pescar en cotos y no en zonas libres, como ayer -sí está permitido los sábados-, ha propiciado una menor presencia de pescadores, que se han concentrado mayoritariamente en las riberas del Narcea y el Sella, los ríos salmoneros de Asturias por excelencia.

Más de 5.200 aficionados cuentan con una licencia para la pesca del salmón en Asturias esta temporada, un 8 por ciento menos que en la anterior campaña, pero solo disponen de un cupo global de 154 ejemplares.

Además, ningún pescador podrá sacar al año más de dos salmones, y de ellos, sólo uno con muerte, y para hacerlo dispondrán de menos tiempo que en otras ocasiones, ya que se ha reducido el tiempo de pesca en una hora, y de menos tramos, porque se han ampliado los tramos de río en los que no se puede practicar este deporte.

Son medidas restrictivas que, según el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, responden a la realidad de que "cada vez se pescan menos ejemplares", mientras que el para el líder del PP de Asturias, Álvaro Queiipo, han demostrado ser ineficaces y que la culpa de que haya disminuido la presencia del salmón no es culpa de los pescadores.

El pasado año se alcanzó el mínimo histórico, con 130 salmones precintados, frente a los más de 5.000 que cada año se anotaban en la segunda mitad del pasado siglo o los 2.800 del año 2001. EFE