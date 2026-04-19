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Admitida la querella contra el alcalde Móstoles por presunto acoso sexual y laboral

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Madrid, 19 abr (EFE).- Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la querella interpuesta contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista (PP), por una exconcejal de su partido, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio.

También ordena que sea reconocida por un médico forense para "determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados".

La jueza explica que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

El auto, firmado el día 15, se conoce después de que recientemente la Fiscalía enviara un escrito al juzgado solicitándole que de un "impulso procesal" a las diligencias, dada la "inactividad manifiesta del juzgado" sobre este asunto.

La querella fue interpuesta el 17 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

En la querella, firmada por el letrado Antonio Suárez-Valdés, la exconcejala, que acabó abandonando el Ayuntamiento y el partido en octubre de 2024, relata en primera persona las situaciones que vivió con Bautista desde que decidió empezar a colaborar en su campaña electoral en el otoño de 2022.

El letrado Suárez-Valdés explicó a EFE que "la inacción inicial y el posterior fracaso de los mecanismos internos de protección de la víctima, sumados a la falta de respuesta institucional por parte del Partido Popular", obligaron a su defendida a acudir a la vía penal, "algo que en un principio intentó evitar".

La querella, según Suárez-Valdés, se apoya en "un abundante material probatorio" con el que se pretende demostrar, en primer lugar, "la presunta solicitud de favores de índole sexual por parte del querellado a la víctima, con la intención de mantener una relación de carácter personal".

En segundo término, busca acreditar que, "tras la negativa de ésta", se habría desplegado "un patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el objetivo de aislarla e invisibilizarla profesionalmente", una situación que habría desembocado en su dimisión en 2024.

Por estas razones, la acción penal también se dirige contra el PP como persona jurídica, al considerar que hubo "omisión y fracaso" de los protocolos de protección y ausencia de reacción institucional por parte del partido.

Asimismo, la querella incluía la difusión de correos electrónicos intercambiados entre la exconcejala y la Comunidad de Madrid, remitidos a diversos medios de comunicación, en los que incluso se habría revelado su identidad, hechos que, a juicio del abogado, "podrían constituir delitos de revelación de secretos".

Por su parte, el alcalde de Móstoles siempre ha negado cualquier tipo de acoso sexual y laboral a la exconcejala del PP que se ha querellado contra él.

El Ayuntamiento de Móstoles insistió el pasado viernes en que las acusaciones contra el alcalde son "absolutamente falsas", carecen de "credibilidad" y no tienen "respaldo probatorio", y aseguró que el alcalde aún no había tenido traslado de la querella formalmente.

También el viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió a Bautista al considerar que se encuentra en situación de "indefensión" y consideró "un abuso" el trato que está dando al asunto el Gobierno de España. EFE

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