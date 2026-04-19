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Los obispos celebran su última Plenaria antes de la próxima visita del papa a España

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Madrid, 19 abr (EFE).- Los obispos españoles celebran a partir de este lunes la 129º Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la última que tendrá lugar antes de que León XIV visite España del 6 al 12 de junio en la que será la primera estancia de un papa en territorio español en quince años tras el viaje de Benedicto XVI en 2011.

El presidente de los obispos españoles, el cardenal Luis Argüello, será el encargado de pronunciar el discurso inaugural de la Plenaria este lunes, en la que también intervendrá el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.

En la reunión, uno de los coordinadores nacionales del viaje del papa a España, Fernando Giménez Barriocanal, informará sobre cómo se están desarrollando los trabajos de organización de la visita, que tendrá etapas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Los primeros eventos confirmados en la agenda de León XIV son cuatro actos multitudinarios. En Madrid, una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima el día de su llegada, el 6 de junio, y al día siguiente, la celebración de la Santa Misa y una procesión eucarística por la festividad del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.

En su etapa en Canarias habrá dos misas: la primera, el jueves 11 de junio por la tarde en Las Palmas de Gran Canarias, en el Estadio Gran Canaria, y la segunda, el 12, en el Puerto de Santa Cruz, en Tenerife, como cierre a su viaje apostólico.

En el orden del día de la Asamblea Plenaria también está previsto que el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores presente las actividades de prevención y formación realizadas durante 2025.

Precisamente, desde este miércoles 15 de abril, todas las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia cuyos casos hayan prescrito pueden acudir al nuevo sistema mixto acordado entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo a través de la oficina que tramitará sus solicitudes de reparación.

Este mecanismo pionero -que estará vigente un año y será prorrogable a un segundo- contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones, y al que también pueden acudir las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (PRIVA).

La celebración de esta Asamblea Plenaria se produce una semana después de haberse conocido que el Vaticano ha archivado la denuncia contra el obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por presuntos abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe (Madrid) en la década de los 90.

Entre otros asuntos previstos en el orden del día de la Plenaria, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe dará cuenta de la nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de la fe -titulada 'Cor ad cor loquitur (El corazón habla al corazón)- en la que se alerta del "emotivismo" en iniciativas de primer anuncio.

También se presentarán las propuestas de cursos de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal y se dará la información pertinente sobre su estructura y organización. EFE

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