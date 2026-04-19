Tres meses de Gelida: los usuarios de Rodalies soportan retrasos y se pasan al bus

Barcelona, 19 abr (EFE).- Cuando se cumplen tres meses del accidente de Gelida, que desató la mayor crisis de movilidad de Cataluña, miles de usuarios de Rodalies continúan utilizando los servicios alternativos de bus y los que, sin otra alternativa, siguen fieles al tren soportan demoras día sí y día también.

"Estamos quemados. Llevamos demasiadas piedras ya en la mochila. El clima es de agotamiento. Muchos han dicho 'basta ya' y se despiden de Rodalies, dejan de ir en tren, se trata ya de un tema de salud mental", explica Anna Gómez, portavoz de la plataforma de usuarios de tren Dignidad en las Vías.

El presidente de la asociación Promoción del Transporte Público (PTP), Adrià Ramirez, comparte el diagnóstico sobre el estado de ánimo de los usuarios de Renfe, consecuencia de "tres meses de crisis sobrevenida" y de un servicio "degradado, con menos frecuencias, trenes lanzadoras y sin circulaciones aún en varios tramos".

En declaraciones a EFE, los portavoces de estas dos entidades lamentan que Rodalies todavía no haya podido recuperar "la normalidad" de antes del 20 de enero, cuando el temporal provocó la caída de un muro de contención de la AP-7 sobre las vías de tren en Gelida (Barcelona), ocasionando la muerte de un maquinista.

Una normalidad que, subrayan, es sinónimo de un servicio que ya era deficiente por las décadas de desinversión y la falta de mantenimiento en una red que cuenta con 1.200 kilómetros de vías.

Tras el trágico accidente, los maquinistas se negaron a conducir sin garantías de seguridad y, posteriormente, tras un pacto con Renfe y Adif, se iniciaron revisiones de urgencias que llevaron a cortar más de una docena de tramos de la red de Rodalies -que se pasaron a hacer en autobús- y a reducir la velocidad de los trenes.

Desde entonces, el servicio ha ido mejorando poco a poco, a medida que los trabajos de emergencia permiten reabrir las líneas cortadas, aunque quedan tramos cerrados y persisten las reducciones temporales de velocidad.

Aunque Renfe cifra en un 94 % la recuperación de la oferta, el ánimo de los viajeros continúa muy tocado por este trimestre de malvivir.

Dignidad en las Vías denuncia casos como el de una mujer que ha acabado con una depresión y otra que ha dejado un trabajo fijo en Barcelona por otro temporal en Reus, más cerca de donde vive, en Tarragona, porque "ya no lo soportaba más".

Los que optan por el transporte alternativo en autobuses tampoco tienen mucha mejor vida, asegura Gómez, porque estos van muy llenos y, en ocasiones, el trayecto implica "hacer un triatlón" al combinar bus con tren.

Desde la PTP, Ramírez recuerda que todavía no hay servicio de tren entre Reus y Riba-roja (Tarragona) ni entre Ripoll y Ribes (Girona) y que el que se da entre Terrassa y Manresa (Barcelona) es "malo".

Además, alerta que se está produciendo una "estratificación" de los medios de transporte en función de la clase social: "Ya solo van en Rodalies las clases más bajas". Son las que no tienen alternativas de movilidad.

La portavoz de la plataforma Trens Dignes Ebre i Priorat, Cinta Galiana, ha denunciado en declaraciones a EFE que "el Ebre y el Priorat son las zonas más atrasadas" y abunda en el riesgo de Rodalies de pérdida de usuarios a medio y largo plazo.

"Clama al cielo que la R15 aún no esté abierta al tráfico. A la larga, si no ha pasado ya, generará una desafección total por parte de los usuarios de tren. La gente ya no confía y la confianza es muy difícil de volver a ganar", advierte.

Galiana apunta que los alcaldes piden más autobuses, pero que "esto es pan para hoy, hambre para mañana".

"La gente ahora usa más los autobuses como solución de emergencia, y cuando vuelvan los trenes, ya no estará acostumbrada y los trenes se quedarán vacíos, cuando es mucho más barato para toda la sociedad, más sostenible y más ecológico", sostiene.

El presidente de Promoción del Transporte Público echa de menos también "un cambio de dinámica" en la manera de funcionar de Adif, que "no tiene casi personal en Cataluña y subcontrata todas las obras". "Si no hay cambios, habremos puesto sólo un parche y volveremos a estar en una situación similar de aquí a pocos años". EFE

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