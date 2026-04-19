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Los mitos de la música y el cine reclaman su espacio entre los libros para el 23 de abril

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Sergio Andreu

Barcelona, 19 abr (EFE).- Cada cual adapta la celebración de Sant Jordi/Día del Libro a sus gustos, y aunque la literatura es siempre apuesta ganadora, los ensayos y biografías en torno a artistas y creadores del cine y la música son otra opción socorrida con muchos adeptos entre los mitómanos, de los que aquí van algunas propuestas.

En 2026, Rosalía ha de aparecer en la lista, y lo hace además por partida doble: 'Buscando a Rosalía' (Libros del Kultrum) de los periodistas Oriol Rodríguez y Yeray S. Iborra, en una búsqueda iniciática sobre quién es la artista de Sant Esteve Sesrovires, y el retrato 'Rosalía. Por ahí por Barcelona' (Libros de Vanguardia), donde la periodista cultural Maricel Chavarría muestra cómo las raíces mestizas de la capital catalana han influido en esta creadora total.

'Radiohead. El presente es imposible' (Nórdica libros) ofrece un recorrido con textos de varios periodistas a lo largo de los treinta años de carrera de la banda inglesa liderada por Thom Yorke, quizás la formación más emblemática de la etiqueta "Rock alternativo" que ha sabido combinar vanguardia y popularidad, gracias a una estructura electrónica que produjo joyas del calibre de 'OK Computer' o 'Kid A'.

La británica Jude Rogers es la autora de 'La banda sonora de nuestras vidas' (Libros del Kultrum), un curioso e íntimo trabajo, en el que, a través de una docena de canciones (desde el 'Super Trouper' de ABBA al 'Drive' de REM), explica cómo la música ha sido la tabla de consuelo sobre la que surfear las olas de la vida: el amor y el desamor, la enfermedad, el paso del tiempo o la muerte.

El periodista de EFE Juan Carlos Gomi fue testigo de primera mano, gracias al tiempo que vivió en Colombia, de la autoridad e influencia alcanzadas en las últimas décadas por las artistas de origen latino, especialmente tras el cambio de siglo -la actuación de Shakira y Jennifer López en la Super Bowl 2020 sería paradigma inequívoco- una crónica de empoderamiento, musical y social, que ha trasladado a su reciente libro 'Latinas. El nuevo poder musical' (Sílex Ediciones).

En 'La música indie. Una historia cultural' (Península) el editor jefe de la publicación Stereogum, Chris Deville, pone el foco en la época dorada del indie: la primera década del 2000, cuando The Strokes, Arcade Fire, Bon Iver o Sufjan Stevens, por citar algunos nombres, impulsaron a escala global este fenómeno musical desde el rincón de lo (casi) 'underground', poco antes de que el auge del 'streaming' y nuevas escenas musicales, acabarán con su breve reinado.

Veinte años abarca la eclosión cultural de 'I Hear Music in the Streets' (La Fábrica), memoria gráfica de la transformación cultural de Nueva York -150 instantáneas, de una sesentena de fotógrafos- que sirven de radiografía urbana de la aparición del punk, la música disco, el grafiti o el hip hop, un recorrido con paradas en las calles del Bronx o Harlem y clubs (o antros) como Studio 54 o el CBGB.

Audrey Hepburn no pudo imaginar nunca que su foto del sofisticado moño francés y larga boquilla de 'Desayuno con diamantes' llegaría a ser un icono permanente, pero el rostro de esta actriz y su magnetismo ante la cámara hicieron de ella una estrella a la que está dedicada 'Audrey íntima. Biografía autorizada' (Lunwerg), firmada por su hijo Sean Hepburn Ferrer y la periodista Wendy Holen, que repasan también su labor humanitaria con la ONU, hasta su muerte en 1993.

El título lo dice todo: 'La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 Mentiras de la Historia que te creíste gracias al cine' (Ediciones B), del historiador Miguel de Lys, que se pregunta sobre la veracidad, por ejemplo, de los dinosaurios que aparecían en las entregas de Jurassic Park o si, como mostraban algunos peplum egipcios, las pirámides fueron construidas por esclavos o por el contrario fueron unos, menos dramáticos, trabajadores asalariados.

Director en los años setenta de algunas de las películas clave del llamado nuevo Hollywood ('Taxi Driver' o 'Malas calles') que ayudaron a cambiar el gusto de los espectadores, y con una carrera posterior con escasos "gatillazos", Martin Scorsese es el cineasta vivo "más venerado" según la biografía que le dedica Ian Nathan (Libros Cúpula) que repasa la trayectoria del realizador de Queens.

Hay realizadores que basan su cine en un férreo guión y otros que hacen de la puesta en escena y la técnica formal su tarjeta de presentación, como desvela 'Los mundos de Wes Anderson' (Lunwerg), un libro ilustrado donde el escritor Adam Woodward aborda los procesos creativos, influencias visuales y raíces culturales del reconocible universo del director de 'The Royal Tenenbaums' o 'Vida acuática'. EFE

(foto)

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