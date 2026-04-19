Sole Giménez reivindica la "artesanía" frente a la IA, "preocupada por la deriva creativa"

Javier Herrero

Madrid, 19 abr (EFE).- Sole Giménez, que acaba de cumplir dos años como presidenta de la Academia de la Música de España, no abandona su faceta puramente artística y regresa con su primer disco con material nuevo en casi una década, reivindicando la humanidad que nos une y la artesanía musical frente a la IA, "preocupada por la deriva de la creación".

En una entrevista con EFE cuenta que empezó a gestarse cuando Pedro Guerra le envió canciones hace ya tres años, canciones que le gustaron "muchísimo" y entre las que ya estaba el sencillo que le da título, 'Ser humano', pero coincidió con el momento en que ella se encontraba conmemorando sus 40 años en la música, de lo que surgió el disco previo, '¡Celebración! (Concierto en directo)' (2023).

Hasta 'Ser humano' (Hada Music) han pasado nueve años sin que la artista lanzase un trabajo con temas inéditos, los transcurridos desde 'Los hombres sensibles' (2017), ya que por medio lanzó 'Mujeres de música' (2019) y 'Mujeres de música vol. 2' (2021) como reivindicación de diversas autoras femeninas.

"Con los años una se vuelve más exigente. Para mí una canción tiene que tener emoción, belleza y me importa mucho la armonía. Desde luego un texto que te enganche, que no se quede en la superficie, sino que aporte, que te haga vibrar y reflexionar", afirma Giménez (París, 1973), la misma persona que en este álbum entona 'Hay canciones que te hablan', escrita por Víctor Manuel.

Además de él, Pedro Guerra, Pablo Cebrián, El Kanka o Rozalén se unen a la propia artista valenciana para componer estas diez nuevas canciones. Muchas firmas por tanto pero un discurso coherente: "Pararte a ver lo que estamos perdiendo y no perderlo".

"Reflexiona, mira el camino hacia el que vamos, vuelve a la esencia un poco y cuidado con el tema de las máquinas, que puede estar muy bien para algunas cosas; no nos van a sustituir en según qué cosas y en las que sí puedan hacerlo tenemos que ser nosotros los que decidamos", subraya la artista, que canta 'Solo las máquinas'.

En ese ámbito abunda en otro corte de su puño y letra, 'La última generación', esta vez acompañada al micrófono de Andrés Suárez para cantar "Somos la última generación de artistas, somos los últimos en esta era, somos los hijos de los que cantaron a la memoria y a la libertad".

"Yo estoy preocupada por la deriva de la creación, no solo musical. Somos la última generación de artistas artesanos, de gente que nos enfrentamos a una canción con un lápiz, un papel y una guitarra en la mano. Ni siquiera con una voz, porque a partir de ahora hay una herramienta que nos puede sustituir en cualquiera de esas etapas", previene.

Celebra que en el seno de la UE se estén aprobando medidas como reconocer "el derecho de ser dueño de tu propia voz, de tu propia imagen y de tu propia palabra", para impedir que otros utilicen esa identidad para lanzar material creado con medios artificiales.

"Tendríamos que decidir en qué etapa quieres que (la IA) te sustituya, pero a lo mejor hay otras personas, otros señores en otros sitios, que están decidiendo que incluso tú eres sustituible totalmente. Entonces, por lo menos hablemos de ello", insiste, alarmada asimismo por la "uniformidad" creativa a la que está llevando esta tecnología.

Su disco, que arranca con 'Ser humano' y concluye con 'Uno', tras pasar por un canto a la comunidad como es 'Mi gente', tiene además un claro mensaje conciliador en estos tiempos de guerra conducidos en algunos casos por lo que Giménez llama "monstruos, por no llamarles personas".

"Si algo tiene que aportar un disco o una canción tiene que ser un momento reflexivo o emotivo. Hay mucha controversia, mucha polarización, mucho enfrentamiento y yo aporto todo lo contrario: que nos detengamos en aquello que nos hace humanos, entre otras cosas, la empatía", indica tras cantar sosegadamente entre bossa, blues, rock antiguo, algo de folclor y cierto poso de cantautor.

Por si fueran pocas sus ocupaciones, con una gira que vivirá su grueso en otoño pero que comenzará el 5 de junio en Valencia, su tierra, Giménez también acaba de embarcarse en otra aventura más loca: participar en la nueva edición del concurso de televisión 'Tu cara me suena'.

"Yo saco un disco ahora bastante serio y esto me permite también divertirme, es un contrapunto. Me apetece verme de otra manera y aprender, porque estoy aprendiendo mucho de mis compañeros, que son todos muy jóvenes, y luego del equipo de Gestmusic, que es fantástico y hacen que todo funcione como un reloj suiza", concluye con una sonrisa. EFE

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