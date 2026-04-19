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83-71. El Covirán no se da por vencido y agrava la crisis del Unicaja

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Granada, 19 abr (EFE).- El Covirán Granada logró su cuarta victoria de la temporada, aunque sigue como colista destacado de la Liga Endesa, al ganar este domingo en el Palacio de los Deportes por 83-71 al Unicaja, que enlaza cinco derrotas seguidas en el campeonato doméstico que no le impiden mantenerse entre los ocho primeros.

El inicio de partido de los malagueños fue desastroso, especialmente en ataque, ya que sólo anotaron dos puntos en casi siete minutos (13-2 tras 9-0 de parcial) y no pudieron impedir la clara renta al final del primer cuarto (24-9) de un equipo local muy concentrado y claro dominador del rebote.

El Unicaja se enchufó al choque en el segundo cuarto con mayor agresividad en defensa y acierto en el tiro exterior en ataque (29-20, m.14 tras parcial de 0-9), pero dos técnicas seguidas a los visitantes y la aparición estelar del finlandés Elias Valtonen permitieron a los de casa mantener una buena diferencia de puntos al descanso (41-31).

El Covirán Granada volvió a salir mucho mejor de vestuarios (49-31, m.22 después de un parcial de 8-0), llegó la reacción visitante de la mano de Tyson Pérez y del estadounidense Kendrick Perry (57-51, m.28) pero aceleraron de nuevo los locales (67-52, m.29) para entrar en los diez minutos finales con el choque encarrilado (67-53).

Los de Ibon Navarro, negados en ataque ante las defensas alternativas de los locales, se fueron del todo del partido (78-55, m.35) y no pudieron pelear por el triunfo pese a tratar de meterse en el mismo con un parcial de 0-10 que llegó demasiado tarde (78-67, m.39).

- Ficha técnica:

83 - Covirán Granada (24+17+26+16): Costa (8), Kljajic (6), Valtonen (14), Bozic (15), Babatunde (2) -cinco inicial-, Rousselle (8), Pérez (12), Howard (10), Alibegovic (-) y Brimah (8).

71 - Unicaja (9+22+22+18): Perry (12), Audige (2), Barreiro (-), Pérez (11), Balcerowski (2) -cinco inicial-, Webb (11), Díaz (9), Cobbs (4), Sulejmanovic (6), Duarte (11), Rubit (-) y Tillie (3).

Árbitros: Jordi Aliaga, Alberto Baena y Cristóbal Sánchez. Excluyeron por faltas personales al local Rousselle (m.37) y los visitantes Perry (m.35) y Díaz (m.39).

Incidencias: Partido de la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 6.487 espectadores, trescientos de ellos aficionados visitantes. EFE

jag/agr/jap

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