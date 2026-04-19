'Tacarib Bay' repite en el Andrés Covarrubias

Madrid, 19 abr (EFE).- El siete años 'Tacarib Bay', uno de los valores más altos entre los especialistas en la velocidad, sumó este domingo su segunda victoria de primavera en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid en los 1.400 metros del premio Andrés Covarrubias, carrera que también ganara en 2025.

El checo Václav Janácek fue de nuevo el jockey del pupilo de la yeguada Rocío que entrena el donostiarra Guillermo Arizkorreta.

El preparador argentino Óscar Anaya presentaba cuatro de los nueve candidatos del Covarrubias, y tres de ellos se situaron delante, 'Witiza', que marcó un vivo paso, 'The Waco Kid' y 'The Snapper', segundo en las dos victorias reseñadas de 'Tacarib Bay'.

'Witiza', con su propietario en la silla, Diego Sarabia, se hizo fuerte en punta y a poco del poste parecía tener el triunfo en el bolsillo. Pero 'Tacarib Bay' dejó un buen golpe de riñones final y metió el cuello por delante en el poste de meta.

En las otras pruebas del programa, un ‘maiden’ (carrera para no ganadores) reservado a los tres años y tres hándicaps, los vencedores fueron 'Vintage Heat', con la monta de Ignacio Melgarejo; 'Alhaurín', con el checo Janácek; 'Sommersun', con su compatriota Denissa Sikorová; y 'Magical Beat', montado por el jockey argentino Nico Valle.

La Quíntuple Plus queda formada, en su combinación ganadora, por las mantillas: 5 – 1 – 8 – 10 – 6 – 4. Sin retirados en las cinco carreras de la jornada, el número del triunfador en la cuarta, base para la Lototurf, es el 10. EFE

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