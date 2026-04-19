La Yamaha 1 de Yart, con Fritz, Hanika y el argentino Mercado, repite victoria en Bugatti

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- La Yamaha 1 del equipo YART, pilotada por el argentino Leandro Mercado, el alemán Marvin Fritz y el checo Karel Hanika, se impuso este domingo, por segundo año consecutivo, en las 24 horas de Le Mans de motociclismo disputadas en el circuito de Bugatti.

Mercado estrenó su palmarés en esta mítica prueba junto a Fritz y Hanika, que ya ganaron el pasado año. El trío en esta ocasión aventajó en cinco vueltas a la segunda clasificada, la Suzuki 12 pilotada por Gregg Black, Etienne Masson y Dan Linfoot, mientras que cerró el podio la Kawasaki 11 con Gregory Leblanc, Christian Gamarino y el español Román Ramos.

Los vencedores se vieron beneficiados por los problemas mecánicos de la BMW 37, que a primera hora de la mañana tuvo problemas mecánicos serios y perdió toda opción de luchar por la victoria.

Como en 2024, el mejor equipo independiente fue el BMW M1000RR 6 del ERC Endurance, con Marcel Schrotter, Kenny Foray y el español David Checa, que acabó en la cuarta posición. EFE