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Muere Txumari Alfaro, naturópata y presentador de ‘La botica de la abuela’, a los 73 años

El naturópata navarro triunfó en la televisión a mediados de los noventa y principios de la década del 2000 con sus remedios caseros

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Txumari Alfaro (CAPTURA).
Txumari Alfaro (CAPTURA).

El naturópata navarro Txumari Alfaro ha fallecido a los 73 años en Pamplona, poniendo fin a la trayectoria de una de las figuras más reconocibles de la televisión de los años noventa en España. Su muerte, cuyas causas no han sido detalladas hasta el momento, se produjo el pasado sábado y su cuerpo fue incinerado un día después. Según informa la esquela, el último adiós tendrá lugar este lunes 20 de abril en la parroquia de Santa María de la Esperanza, en Zizur Mayor, donde familiares y allegados se reunirán para despedirle.

Conocido por acercar al gran público los remedios naturales y las prácticas alternativas, Alfaro alcanzó la popularidad gracias al programa La botica de la abuela, emitido en Televisión Española. El espacio, que combinaba consejos caseros con entrevistas y divulgación sobre bienestar, logró cifras de audiencia destacadas para la época, con cuotas que rondaban el 27% de share. Su estilo cercano y su apuesta por soluciones tradicionales conectaron con millones de espectadores en una etapa en la que este tipo de contenidos apenas tenía presencia en la pequeña pantalla.

El éxito del formato impulsó su salto a otras cadenas. Fue Ana Rosa Quintana quien incorporó a Alfaro a Sabor a ti, donde continuó difundiendo sus consejos bajo una sección propia. La buena acogida de esta colaboración llevó a la creación de un programa independiente, La botica de Txumari, aunque esta apuesta no logró consolidarse y tuvo un recorrido breve en antena.

Txumari Alfaro (CAPTURA).
Txumari Alfaro (CAPTURA).

Tras esta etapa, el naturópata continuó vinculado a la televisión, aunque con menor repercusión. Participó como colaborador en A tu lado, presentado por Emma García, y también formó parte de otros espacios como Salud a la carta. Sin embargo, con el paso de los años, su presencia mediática fue disminuyendo hasta desaparecer prácticamente del panorama televisivo.

Más allá de la pantalla, Alfaro desarrolló su actividad como naturópata desde finales de los años ochenta, dirigiendo una consulta y publicando diversos libros centrados en la salud natural. Entre sus títulos destacan obras dedicadas a plantas medicinales, alimentación y remedios tradicionales, que consolidaron su imagen como divulgador de este tipo de prácticas.

No obstante, su figura no estuvo exenta de controversia. Parte de la comunidad científica cuestionó en repetidas ocasiones la validez de algunos de sus consejos, al considerar que carecían de base empírica. Estas críticas acompañaron a su carrera, especialmente en momentos en los que sus afirmaciones generaron debate público sobre los límites entre medicina convencional y terapias alternativas.

Txumari Alfaro (EFE).
Txumari Alfaro (EFE).

Una vida personal en el sombra

A pesar de su popularidad, Alfaro optó siempre por mantener su vida privada en un segundo plano. Nacido en Arguedas en 1952, estuvo casado con Charo Larraya y fue padre de dos hijas, María y Juncal. Con el paso del tiempo, su retirada de la televisión contribuyó a reforzar ese perfil discreto, alejándolo aún más del foco mediático.

En el ámbito personal, se le conocían también otras aficiones ligadas a su tierra. Fue cofrade de honor de la Cofradía del Vino de Navarra y miembro de la Cofradía del Pimiento del Piquillo de Lodosa, además de un habitual de las fiestas de San Fermín, a las que acudía siempre que le era posible.

Hasta el momento, su entorno más cercano no se ha pronunciado públicamente sobre su fallecimiento, en línea con la discreción que marcó sus últimos años de vida. Su muerte deja el recuerdo de una etapa televisiva en la que logró acercar al gran público un enfoque diferente sobre la salud, generando tanto seguidores fieles como detractores.

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