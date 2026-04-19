81-84. El Valencia gana en Girona y encadena la octava victoria

Girona, 19 abr (EFE).- El Valencia Basket celebró este domingo la octava victoria seguida con un trabajado 81-84 en casa del Bàsquet Girona, con una notable actuación de Costello (20) y un triple decisivo de Revuers a 16 segundos.

El equipo de Pedro Martínez venía de confirmar la segunda posición en la liga regular de la Euroliga y ganó para consolidar la segunda posición en la ACB con un triunfo de ventaja sobre el UCAM Murcia, antes de recibir al Madrid.

El Girona, con seis jugadores en dobles dígitos de valoración, tuteó a uno de los grandes equipos del continente a pesar de las bajas en el juego interior, pero se quedó a un paso de la sorpresa en el duelo número 50 de Moncho.

El Valencia demostró pronto su potencia física, con tres rebotes ofensivos ya en el primer minuto, pero la falta de acierto en los triples (3/13 en el primer cuarto) impidió que pudiera coger distancia en el marcador.

Puerto llevó la máxima distancia a los seis puntos con un 3+1, pero Hildreth cerró el primer período con un triple sobre la bocina para establecer el 19-20, en su estreno en Fontajau.

El Valencia amenazó con escaparse con dos triples de Costello y Thompson para empezar el segundo cuarto (19-26), pero el conjunto catalán reaccionó con un 16-5 para ponerse por delante por primera vez (35-31).

Los visitantes dieron un paso adelante tras el tiempo muerto y llegaron al descanso con un 40-45 con un triple de Badio en la última jugada, el 8/25. Costello ya sumaba 11 puntos y el Valencia, 13 rebotes ofensivos.

La igualdad siguió después del descanso. El Girona no se rendía y se colocó a tres puntos con ocho puntos de Busquets (51-54), pero el Valencia alimentó la máxima ventaja hasta los ocho puntos (53-61 y 56-64) y cerró el tercer cuarto con un 59-66.

El Valencia, en una gran tarde de Costello, ya sumaba 19 rebotes ofensivos: los mismos que el Girona en defensa.

El partido parecía que se iba caminando hacia la victoria visitante, pero los locales lucharon hasta lograr empatar a base de triples de Busquets, Geben, Livingston y Needham con el 73-73 a falta de cinto minutos.

El duelo entró en el último minuto empatado a 83 después del quinto triple de Busquets, pero el Valencia selló el triunfo con un triple de Reuvers a falta de 16 segundos, el 16/49 para su equipo. Livingston tuvo dos triples para forzar la prórroga, pero falló. EFE

- Ficha técnica:

81 - Bàsquet Girona (19+21+19+22): Livingston (12), Needham (12), Busquets (17), Susinskas (6), Geben (12) -cinco inicial-; Hildreth (7), Hughes (6), Vildoza (6), Martínez (3) y Brunot (-).

84 - Valencia Basket (20+25+21+18): Moore (5), Badio (8), Thompson (8), Costello (20), Sako (-) -cinco inicial-; Taylor (12), Puerto (7), Montero (7), Reuvers (6), Sima (6), De Larrea (5) y Nogués (-).

Árbitros: Serrano, Torres y Chueca. Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la jornada 27 de la Liga Endesa disputado ante 5.024 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona. EFE

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