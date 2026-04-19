57 inmigrantes llegaron este sábado a Baleares

Palma/Ibiza, 19 abr (EFE).- Un total de 57 inmigrantes llegaron este sábado a las Islas Baleares en tres pateras, según los datos facilitados este domingo por la Delegación del Gobierno.

El primer suceso tuvo lugar a las 3:45 horas, cuando fueron rescatadas en el mar un grupo de 15 personas de origen magrebí, a 30 millas al sureste de Cabrera.

A las 11:02 horas fueron interceptadas por la Guardia Civil otras 19 personas, también de origen magrebí, tras arribar en un bote a la línea de costa del Caló des Morts, en Formentera.

Finalmente, a las 21:00 horas del sábado, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo asistieron a 23 personas subsaharianas que navegaban en un bote a 12 millas al sur de la isla de Cabrera.

En lo que va de año han llegado a las costas de Baleares 1.472 migrantes a bordo de 72 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025, llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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