27-23. El Granollers pone presión en la lucha por el subcampeonato

Granollers (Barcelona), 19 abr (EFE).- El Fraikin BM Granollers volvió a la senda del triunfo tras imponerse al Recoletas Atlético Valladolid por 27-23, un resultado que le permite recuperar la tercera plaza de la Liga Asobal y situarse a un punto del Logroño La Rioja, al que mete presión en la lucha por la segunda posición.

Al Granollers le costó entrar en el partido y no logró inaugurar su marcador hasta pasados los cinco primeros minutos (2-4, min.9). Durante toda la primera mitad, el encuentro estuvo marcado por los errores en ataque y las numerosas pérdidas de balón en ambos lados de la pista.

En ese contexto, el guardameta visitante, Juan Manuel Bar, se erigió como pieza clave para que el Atlético Valladolid mantuviera la ventaja (3-5, min.15).

Una nueva pérdida de los vallesanos derivó en un gol fácil al contraataque del conjunto visitante, lo que llevó al técnico Antonio Rama a solicitar un tiempo muerto (4-8, min.17).

Tras ese parón, el Granollers reaccionó con un parcial de 4-1 que le permitió recortar distancias (8-9, min.25), aunque las imprecisiones continuaron siendo la tónica dominante del encuentro. Al descanso, y tras unos minutos de locura, el Granollers se puso por delante por primera vez (11-10).

Marcos Fis marcó la diferencia en el inicio de la segunda mitad, y tras cinco minutos, David Pisonero ya tuvo que llamar al orden a los suyos (15-11, min.35). El receso frenó el parcial de los vallesanos que, pese a ello, continuaban con una gran efectividad en ataque (18-15, min.41).

El Granollers tenía el partido donde quería, controlado y, además, aprovechando los errores en el lanzamiento del cuadro vallisoletano (21-16, min.45). No obstante, y cuando mejor estaba el equipo de Antonio Rama, los visitantes golpearon con un parcial de 0-3 para ajustar el encuentro (21-19, min.49).

Sin embargo, la respuesta del Granollers fue inmediata, y recuperó los cuatro goles de ventaja (23-19, min.51). En los compases finales, el Valladolid lo intentó hasta el final, aprovechando algunos errores del Granollers, que controló su mínima ventaja hasta el final (27-23).

- Ficha Técnica

27- Fraikin BM Granollers (11+16): Panitti (Krivokapic), Franco, Urdangarín (2), Fischer, Palomino, Guijarro y Reguart (3); Figueras (1), Castillo (3), Fis (4), Deumal (5, 3p), Chaves (4), Armengol, Pinheiro y Domingo (5).

23 - Recoletas Atlético Valladolid (10+13): Bar (César Pérez), Gey (3), Karapalevski, Jozinovic (3), Abdelazize (4), Alejandro Díaz y Oliveira (1); Fodorean (1), Serrano (3), Camino (2), Herrero (5), Ribeiro (1), Pons y Carvalho

Árbitros: Roland Sánchez y Jesús Álvarez. Exclusiones para Fischer y Pinheiro por el Fraikin BM Granollers y Abdelazize (2) por el Recoletas Atlético Valladolid.

Parciales: 0-2, 3-4, 3-5, 4-8, 8-9, 11-10 -descanso-; 14-11, 18-14, 21-16, 22-19, 24-21 y 27-23-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimaquinta jornada de la Liga Asobal en el Palau d’Esports de Granollers ante 900 espectadores. EFE

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