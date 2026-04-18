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Rubi: “Nos hemos levantado tras la derrota en Santander y vamos a luchar por todo"

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Almería, 18 abr (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Frances Ferrer 'Rubi', aseguró en vísperas del duelo andaluz en casa contra el Málaga, un rival directo por el ascenso, que su equipo se ha "levantado" tras la dura última derrota en el campo del líder de LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander (5-1), y va "a luchar por todas las victorias" hasta el final de curso.

Rubi advirtió este sábado de las armas variadas de las que dispone el Málaga, cuarto clasificado con 60 puntos, a uno del conjunto almeriense, segundo igualado con el Deportivo, y afirmó que "el inicio del partido" en el UD Almería Stadium "será fundamental", ya que "es un duelo de personalidad” entre ambos equipos.

El técnico catalán admitió que el centrocampista portugués Gui Guedes "puede ser titular, aunque no para todo el partido", y quiso centrarse en el presente, en la visita de un Málaga al que elogió, en lugar de hacer cábalas para el futuro.

"Estamos empatados a puntos con el Deportivo y tenemos que intentar vencer. No me preocupan ciertas estadísticas porque han pasado muchas cosas. Lo importante es competir y ganar mañana al Málaga", recalcó el preparador de la UD Almería, quien admitió que fuera no han dado ”la talla en algunos partidos", aunque el dato "más importante" es que llevan "seis victorias seguidas en casa".

Para Rubi, también sería relevante derrotar al Málaga para ganarle "el golaveraje", pues los blanquiazules vencieron por 2-1 en la Rosaleda y "siempre es mejor tenerlo" a favor, si bien puntualizó que "quedan muchos enfrentamientos directos" por la zona alta de la tabla hasta el final de liga.

Sobre el Málaga, aseveró que "hace infinidad de cosas bien" y está en un gran momento, ya que si sólo se computaran "las últimas quince o veinte jornadas, ahora mismo sería líder", y añadió que "está castigado por lesiones, pero juega bien, tiene ilusión y ha ganado los derbis andaluces", además de que tiene capacidad para "variar su sistema y su once". EFE

jmt/cc/ism

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