Detenido en Cádiz por una presunta agresión machista en plena calle del casco histórico

Cádiz, 18 abr (EFE).- La Policía Local de Cádiz ha detenido este viernes a un varón como presunto autor de un delito de violencia de género tras, supuestamente, agredir a su pareja en la vía pública en las inmediaciones de la Plaza de España.

Según ha informado el cuerpo municipal, los hechos relacionados con la agresión se produjeron a última hora del viernes y fueron presenciados por varios testigos, cuyas declaraciones coincidieron con la versión ofrecida por la víctima.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, mientras que la mujer recibió asistencia conforme al protocolo previsto para este tipo de casos.

Por otra parte, en una intervención en la Plaza de San Juan de Dios, los agentes arrestaron a un hombre sobre el que pesaba una orden de busca, detención y personación, al que también le fue intervenido un machete. EFE

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