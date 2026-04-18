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Ascienden a 34 los inmigrantes arribados este sábado a Baleares en dos pateras

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(Actualiza la NA6039 con datos de la segunda patera del día en Baleares)

Palma/Ibiza, 18 abr (EFE).- Un total de 34 inmigrantes han sido rescatados o interceptados este sábado tras arribar a la zona de Cabrera, al sur de Mallorca, y a la costa de Formentera, a bordo de dos embarcaciones tipo patera.

Salvamento Marítimo ha rescatado de madrugada, hacia las 3:45 horas, a un grupo de 15 personas de origen magrebí en una barca a 30 millas al sureste de Cabrera, ha informado este sábado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 11.02 horas han sido interceptadas por la Guardia Civil otras 19 personas, también de origen magrebí, tras arribar en un bote a la línea de costa del Caló des Morts, en la isla de Formentera.

Estas dos embarcaciones se suman a las cuatro interceptadas durante el viernes en Baleares, una de ellas en Ibiza, dos en Formentera y una última interceptada por la tarde en Cabrera.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares 1.415 migrantes a bordo de 71 pateras, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025, llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. EFE

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