Paula Josemaría y Bea González ganan en Egipto su segundo torneo de la temporada

Mérida, 18 abr (EFE).- La extremeña Paula Josemaría ha ganado su segundo torneo consecutivo de esta temporada, el Newgiza Premier Padel, con su nueva pareja, la malagueña Bea González.

En el torneo celebrado en El Cairo (Egipto) se impusieron de nuevo en una final a la pareja formada por la menorquina Gemma Triay y la argentina Delfi Brea, números 1 y 2 del mundo, respectivamente, por 4-6, 7-5 y 4-6 en un partido que duró 3 horas y 2 minutos.

"Ha sido un partido intenso, muy sufrido, esa garra y esa lucha que ambos demostramos, da igual donde vayamos, que así somos, agradezco a Bea, que es una gladiadora", ha confesado Paula Josemaría a los medios de la organización tras su victoria, dedicada a su familia y a su equipo. EFE