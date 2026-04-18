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Klara Lukan bate el récord de Europa de 10k en Laredo

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Laredo (Cantabria), 18 abr (EFE).- La eslovena Klara Lukan, con un tiempo de 29:49, ganó este sábado los 10 kilómetros de Laredo con un nuevo récord de Europa y es la primera mujer del continente que baja de los treinta minutos.

Segunda fue la alemana Konztanze Klosterhalfen (30.36), vencedora de las últimas dos ediciones, que batió el récord de su país, seguida de su compatriota Esther Pfeiffer.

En la competición masculina se impuso el etíope Biniam Mehary, que llegó a Laredo con el objetivo de batir el récord mundial que actualmente ostenta el keniano Rhonex Kipruto (26.24). Ganó con un tiempo de 26.54.

Segundo fue su compatriota Hagos Eyob (27:54) y tercero el británico Rory Leonard (27:56).

El español Miguel Ángel Martínez Chazarra consiguió la cuarta plaza con un crono de 28.00, mientras que María Forero también fue cuarta en la carrera femenina (31.16), por delante de Carla Gallardo, que el año pasado batió el récord de España de los 10 kilómetros en esta prueba. EFE

ksm/lcj/ism

(foto)

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