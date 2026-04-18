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Mónica Oltra: "Las democracias están cada vez más inermes ante el poder económico"

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València, 18 abr (EFE).- La exvicepresidenta de la Generalitat y futura candidata a la alcaldía de València, Mónica Oltra, ha lamentado este sábado que las democracias están "cada vez más inermes frente al poder económico, con menos poder de regulación".

En una entrevista en Onda Cero, la primera que concede desde que anunció su intención de regresar a la política activa, Oltra ha mostrado su intención de "no rendirse" frente a quienes la han atacado promoviendo un caso claro, a su juicio, de "lawfare".

Ha explicado que se siente en equilibrio interior tras haber tomado la decisión de regresar a la vida pública, un proceso que le generó ansiedad, pero que también ha definido como "terapéutico".

"Yo tuve una crisis de fe en la justicia, me costaba volver a la abogacía, pero la crisis de fe dura hasta que la crisis de bolsillo empieza a apretar", ha afirmado.

Ha admitido que podría darse que el juicio contra ella y varios de sus colaboradores en la Conselleria de Igualdad (por encubrir supuestamente un caso de abusos sexuales protagonizado por su exmarido) se celebrase durante la campaña de las próxima municipales o incluso que, como alcaldesa -en caso de ganar esas elecciones-, tuviese que sentarse en el banquillo de los acusados.

A preguntas de Julia Otero, Oltra ha reconocido que ha tenido ofertas anteriores para regresar a la política, entre ellas una para concurrir a las elecciones europeas, pero ha insistido en que prefiere la política más cercana.

No obstante, ha mencionado al portavoz de ERC Gabriel Rufián y a su labor para unificar fuerzas de izquierda como "algo que tiene absolutamente sentido" y se ha mostrado dispuesta a colaborar "en todo lo que pueda".

También ha lanzado una crítica a la digitalización extrema y al control de las grandes tecnológicas (como las de Elon Musk), ha propuesto "menos TikTok y más tocarse", abogando por ciudades que sean espacios de socialización y no solo de circulación.

Preguntada por su dimisión, y concretamente por si se arrepiente, ha respondido que "eso habría que preguntárselo a otras personas", porque "fue una dimisión forzada. Quien tiene que hacerse preguntas sobre por qué dimití son otras personas. Las declaraciones públicas del presidente (Ximo Puig) eran: o dimites o te ceso. Así, dicho en claro".

Oltra ha lamentado que sus socios no supieran "aguantar los machos" en un momento de máxima presión mediática y judicial: "Forzaron la máquina de la dimisión". EFE

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