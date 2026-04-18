Illa y Orsi exploran "vías de colaboración" entre Cataluña y Uruguay en una reunión en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se han reunido este sábado en Barcelona, donde se hace la IV Reunión en Defensa de la Democracia y de la Global Progressive Mobilisation, y han explorado "vías de colaboración" entre Cataluña y Uruguay, informan fuentes del Govern.

Han mantenido un "cordial intercambio de impresiones" sobre las agendas progresistas y modernizadoras de ambos ejecutivos, y han coincidido en la relevancia de las cumbres que Barcelona acoge este sábado.

CONSELLER DUCH Y MINISTRO LUBETKIN

También han participado en la reunión el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, así como el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el embajador en España, Bernardo Grevier.

Illa ha obsequiado a Orsi con una reproducción de un dragón de Antoni Gaudí y con el libro 'Transgressores, dones d'un i altre costat de l'oceà', de Josep Lluís Martín y Sylvia Roig Abelenda, que narra la historia de 16 mujeres pioneras, algunas catalanas, pioneras en sus territorios, que vivieron entre Uruguay y España en el siglo XX.

Orsi ha entregado a Illa la Antología poética del poeta uruguayo Mario Benedetti con el prólogo y selección del cantautor Joan Manuel Serrat y un disco de vinilo de 'El sur también existe', también de Serrat, en el que se interpretan poemas de Benedetti.