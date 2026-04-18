Montero presenta a los candidatos del PSOE-A con los que "se conformará el próximo Gobierno de la Junta"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha presentado este sábado, 18 de abril, a los candidatos con los que concurrirá la federación socialista andaluza a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, y de los que, según ha prometido, saldrán las personas con las que "se conformará el próximo Gobierno de la Junta" que ella aspira a presidir.

De esta manera, la también candidata socialista a la Junta ha participado este sábado en una foto de familia de las candidaturas provinciales socialistas para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo que ha tenido lugar en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas (Sevilla), tras lo que ha pronunciado unas palabras ante los medios de comunicación.

María Jesús Montero ha recordado que tras esta foto de familia estaba previsto que se celebrara un acto con los cinco presidentes socialistas que ha tenido la Junta en la historia de la autonomía andaluza --Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz--, si bien dicho acto quedó suspendido este pasado viernes, y "pospuesto" para más adelante, por el fallecimiento de Gracia Sánchez, esposa de Rodríguez de la Borbolla.

La líder del PSOE-A ha dedicado unas palabras de reconocimiento a quien fuera esposa del presidente de la Junta entre los años 1984 y 1990, de quien ha subrayado que fue "una gran compañera" y "una mujer que dedicó una parte fundamental de su vida a la política andaluza en un momento donde la participación de las mujeres era prácticamente testimonial".

Al hilo, ha reivindicado la incorporación de las mujeres en los gobiernos de la Junta con la llegada del PSOE-A a los mismos, y ha señalado que "hay que seguir trabajando" en pos de la participación de las mujeres "en el lugar de toma de decisiones políticas".

Se trata, según ha abundado la dirigente socialista, de "situar a las mujeres en aquellos lugares donde se van a tomar decisiones", de eso que se ha venido a llamar el "empoderamiento femenino", que "consiste en que ellas puedan aportar su talento, su visión del mundo y su valor añadido", ha remarcado.

UNA CANDIDATURA "CON MUCHÍSIMA ILUSIÓN"

Respecto a los candidatos con los que concurre el PSOE-A a estas elecciones, su secretaria general ha señalado que se presentan "con muchísima ilusión" y "convencidos" de que cuentan con "un programa de respuesta a los problemas, a las necesidades y a las expectativas de los ciudadanos".

Se trata de "hombres y mujeres" que han dado "un paso adelante" para representar a "los ciudadanos de progreso de esta comunidad, para la defensa de los intereses de la mayoría social y, por tanto, para intentar que prevalezca el interés general frente al interés de unos pocos", ha agregado Montero.

La candidata socialista a la Junta ha proclamado que entre esos candidatos "se conformará el próximo Gobierno" andaluz, del que ha anticipado que será "feminista, ecologista, progresista", así como que "va a apostar por las políticas públicas como seña de identidad fundamental, por la investigación, por la modernización, por todo lo que tiene que ver con la puesta en marcha de infraestructuras que permitan una mayor competitividad para Andalucía".

"Tenemos ganas, tenemos proyectos, y estamos convencidos de que los hombres y mujeres de Andalucía se movilizarán el próximo 17 de mayo para darnos ese apoyo que se requiere para impulsarnos con más fuerza en estas políticas que pretendemos", ha concluido María Jesús Montero.