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Mamdani invita a los líderes progresistas a caminar juntos para construir un "mañana mejor"

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha invitado a los líderes progresistas de todo el mundo a caminar juntos para construir un "mañana mejor", resolviendo los problemas que se producen en todas las ciudades.

"Nuestro camino para combatir y vencer la desigualdad de ingresos debemos recorrerlo juntos", ha afirmado en una intervención grabada este sábado en la segunda jornada del Global Progressive Mobilisation (GPM) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

El nuevo alcalde neoyorquino ha lamentado no poder asistir a la cumbre, pero ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su iniciativa para reunir a tantos líderes progresistas: "Es un placer formar parte de este precioso y floreciente movimiento para combatir la desigualdad y conseguir dignidad".

BERNIE SANDERS

En otra intervención en vídeo, el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders ha afirmado que los números del presidente, Donald Trump, y del partido republicano están "desplomándose en todo el país como respuesta a sus ataques contra los trabajadores".

"Los americanos dicen no al autoritarismo, no a la oligarquía, no al racismo, no a la guerra y no a los continuos ataques contra la clase obrera", según Sanders, que ha augurado más victorias como las de Mamdani en todo EE.UU.

Ha alertado de que tanto Trump como el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, y el de Rusia, Vladimir Putin, están "sumiendo el mundo en una anarquía internacional donde la fuerza hace el derecho, donde se ignora la ley y donde millones sufren como resultado".

MICHELLE BACHELET

La expresidenta chilena Michelle Bachelet, que también ha intervenido telemáticamente, ha pedido "más diálogos, más cooperación y más liderazgos capaces de tender puentes", y también más sociedades en las que las mujeres participen plenamente en la toma de posesiones.

También ha advertido de que las democracias se están enfrentando a presiones crecientes como la desinformación que "erosiona la confianza pública, profundiza en la polarización y debilita la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de las personas".

Bachelet ha reclamado respuestas compartidas "a desafíos como la desigualdad, la crisis climática, los cambios tecnológicos y la inseguridad", y ha reclamado soluciones desde los espacios progresistas para devolver esperanza, estabilidad y sentido a la sociedad.

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